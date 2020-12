Indah – koncept luksusowego jachtu z własnym klubem plażowym

Opalinski Design House zaprezentował swój najnowszy koncept megajachtu. Indah nie tylko mierzy 120 metrów długości, ale został jeszcze wyposażony w automatycznie rozkładany klub plażowy.

Osoby dysponujące zasobnym portfelem powinny być zadowolone. Słynne amerykańskiego studio Opalinski Design House z siedzibą na Florydzie postanowiło pokazać światu ich najnowsze dzieło. Koncept gigantycznego, luksusowego jachtu o długości 120 metrów.

Statek różni się jednak od klasycznych drogich jednostek. Indah został wyposażony w sporej wielkości, automatycznie rozkładany klub plażowy na rufie. Opatentowana konstrukcja zakłada obrotowe grodzie pawęży, które otwierają się na zewnątrz, odsłaniając więcej miejsca i prawie podwajając powierzchnię pokładu rufowego.

Sama przestrzeń została wyposażona w parasole oraz kanapy do opalania. Nie mogło zabraknąć także sporego basenu ze słodką wodą oraz podestu umożliwianego łatwe zejście do wody. Gdyby to było wciąż za mało - jacht dysponuje sauną, jacuzzi oraz siłownią, ukrytym za szklanymi pokojami z widokiem na morze.

W celu szybkiego przemieszczania się pomiędzy luksusowym dobytkiem, a brzegiem - jacht ma również lądowisko dla helikoptera, oraz podwieszany dok dla motorówek i skuterów wodnych. Cały statek może pomieścić 24 gości w 12 kabinach wliczając w to bogato-wyposażony apartament wyposażony we własny balkon.

Za Opalinski Design House stoi Łukasz Opaliński, Polak, który wsławił się wieloma projektami ekskluzywnych jachtów czy mebli.



Indah jest wyposażony w pakiet napędowy z silnikiem wysokoprężnym, powłoki powierzchniowe wytwarzające energię słoneczną i pionowe turbiny wiatrowe. Statek jest napędzany czterema silnikami MTU16V, które mogą pchać go do przodu z prędkością maksymalną 24 węzłów.

Nowatorski projekt jest obecnie jedynie pomysłem - jeśli znajdzie się inwestor, jacht wypłynie na szeroką wodę.

