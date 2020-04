Google przełączy kamery Nest na domyślną jakość, aby pozwolić zachować przepustowość łącza i zmniejszyć wykorzystywanie danych przez użytkowników.

Zdjęcie Kamery Nest z mniejszą rozdzielczością /materiały prasowe

W specjalnej wiadomości e-mail do klientów, Google ogłosiło, iż ma zamiar tymczasowo dostosować jakość oraz przepustowość kamer Nest - tym samym sprzęty zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Obecnie dostępne poziomy to niski, średni oraz wysoki - można je wybrać w zależności od połączenia z siecią. Obniżenie jakości z wysokiej na średnią pozwala zaoszczędzić nawet do 100 GB danych na przestrzeni miesiąca u każdego z użytkowników.

Według amerykańskiej firmy zmiana ma być tymczasowa i po okresie pandemii wszystkie ustawienia użytkownika zostaną przywrócone do poprzednich wartości - zmiana dotyczy jednak tylko jakości materiałów wideo, pozostała konfiguracja kamer Nest pozostaje bez zmian.

Google ma o całej sytuacji informować swoich klientów również przy pomocy aplikacji mobilnej.