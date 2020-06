Gogoro Eeyo 1 – nowy rower elektryczny

Tajwańska firma Gogoro zaprezentowała nowy rower elektryczny z segmentu premium. Co potrafi model Eeyo 1?

Zdjęcie Rower Gogoro /materiały prasowe

Gogoro zaprezentowało rower elektryczny Eeyo 1, który ma spodobać się klientom szukającym rozwiązania z segmentu premium. Całość wygląda futurystycznie i swoją konstrukcją przypomina bardziej rowery szosowe, aniżeli konstrukcje stricte miejskie. Producent reklamuje swój rower jako pojazd stricte sportowy.

Reklama

Rower Eeyo 1 został wykonany w większości z włókna węglowego, co pozwala zaoszczędzić na jego wadze. Zamiast mocowania akumulatora do ramy, firma Gogoro postanowiła umieścić go w tylnej piaście wraz z silnikiem elektrycznym oraz sensorami. Rower ładuje się podczas pedałowania i w trybie Sport wytrzyma do 65 kilometrów jazdy na baterii.

Zdjęcie Rower posiada baterię w tylnej piaście / materiały prasowe

Rower uruchamiany jest za pomocą specjalnej aplikacji, która działa podobnie do tej, którą prezentuje Tesla w swoich samochodach.

Tajwańska firma chce, aby ich konstrukcja roweru stała się referencyjna dla innych marek.