Głośnik Amazon Echo w nowym, kulistym kształcie

Amazon postanowił ulepszyć swój flagowy głośnik, który umożliwia korzystanie z asystenta głosowego Alexa w domu. Model Echo otrzymał nowy, kulisty wygląd.

Zdjęcie Amazon Echo /materiały prasowe

Echo to seria urządzeń, która umożliwia korzystanie z Alexy w domu. Inteligentne głośniki posiadały do tej pory kształt cylindryczny, ale firma Amazon postanowiła pójść z duchem czasu. Nowe modele z serii Echo mają zatem kształt fantastycznej kuli, a przy tym obsługują wszystkie funkcje znane z centrum Echo Plus, wraz z obsługą technologii inteligentnego domu Amazon's Sidewalk.

Bez zmian natomiast pozostała cena urządzenia, która wciąż wynosi 100-dolarów.

Do flagowego modelu, dołącza również seria Echo Dot. Tańsze bo kosztujące 50-dolarów urządzenia również otrzymały nowy, kulisty wygląd. Podobnie zresztą jak urządzenia Echo Dot Kids, dodatkowo zaprojektowane w formie zwierzęcych mordek.

Wraz z drugim urządzeniem otrzymujemy roczną subskrypcję Amazon Kids +, która zapewnia dostęp do przyjaznych dzieciom audiobooków, gier i nie tylko. Wszystkie urządzenia Echo mogą również pomóc maluchom stać się molami książkowymi dzięki nowej funkcji Reading Sidekick, która będzie podążać za czytaniem, na zmianę i przekazywać informacje zwrotne.