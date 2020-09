Futurystyczny kokpit dla graczy w kształcie skorpiona

Twórcy sprzętu gamingowego od lat prześcigają się w młodzieżowych i wymyślnych formach. Po niedawnej modzie na krzykliwe podświetlenia, teraz rolę przejmują oryginalne kształty. Przykładem na to niech będzie specjalnie zaprojektowany fotel-kokpit do grania od marki Cluvens.

Zdjęcie Cluvens Scorpion /materiały prasowe

Cluvens Scorpion to specjalnie zaprojektowany kokpit, przystosowany specjalnie pod kątem komputerowej rozrywki. Urządzenie przypominające drapieżnego skorpiona, łączy w sobie fotel oraz uchwyt do monitorów w kształcie ogona zwierzęcia. Podstawa krzesła ma również kilka podpórek w formie nóg pajęczaka, oraz przeźroczystą podstawkę pod klawiaturę, spoczywającą na ramionach przypominających charakterystyczne szczypce stawonoga.

Co ciekawe samo krzesło zostało zbudowane ze stali wysokowęglowej i jest całkowicie ruchome, umożliwiając odchylenie się do tyłu do pozycji niemalże leżącej. Wspomniany ogon-uchwyt jest natomiast w stanie pomieścić aż trzy 29-calowe monitory, lub np. jeden większy, 49-calowy telewizor.

Jak można się łatwo domyślić, tak wymyślny sprzęt nie jest tani. Za konfigurację bez monitorów, firma życzy sobie "zaledwie" 3299 USD. Urządzenie przychodzi do nas w dużym pudle, wymagając jednak złożenia niektórych elementów.

Kokpit w kształcie skorpiona można zamówić na stronie producenta.