Nowy projekt Facebooka zakłada wykorzystanie specjalnego robota do układania światłowodów.

Zdjęcie Nowy robot Facebooka /materiały prasowe

Zespół Facebook Connectivity poinformował, iż opracował robota, który może podróżować wzdłuż linii energetycznych, wykorzystując swój ruch do układania cienkiego, ale trwałego kabla światłowodowego. System wykorzystujący energię elektryczną z kabli ma być tańszy niż istniejące metody układania światłowodów w wielu regionach świata - szczególnie w tych, które są uważane za rozwijające się. Facebook Connectivity chce w ten sposób zwiększyć dostęp do internetu.

Facebook nie ma jednak zamiaru udostępniać dostępu do internetu - zamiast tego, firma będzie licencjonowała swoją technologię układania kabli światłowodowych innym firmom, co pozwoli świadczyć usługi lub współpracować bezpośrednio z operatorami.

System Facebooka to tak naprawdę dwie innowacje. Pierwsza z nich to innowacyjna konstrukcja kabla światłowodowego, która jest odporna na uszkodzenia. Druga to opisywany system robotyki pozwalający na dystrybuowanie kabla na wiele metrów.

W przeszłości Facebook eksperymentował z kilkoma projektami zapewniającymi dostęp do internetu. Firma wykorzystywała nawet drony i lasery do przesyłania pakietów z kosmosu.