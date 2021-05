Twórcy filmów na platformie YouTube prześcigają siebie samych w coraz bardziej szalonych pomysłach. Tym razem jeden z nich postanowił przerobić elektryczny samochodzik dla dziecka w potężną maszynę o ogromnej mocy.

O tym, że pomysłowość youtuberów nie zna granic, przekonaliśmy się już niejednokrotnie. Pisaliśmy już m.in. o inżynierach tworzących swoje własne samoloty, pasjonatach sprawdzających długość pracy silnika pod wodą, konstruktorów pracujących nad własnymi elektrycznymi pojazdami oraz o typowych "showmanach" chcących przyciągnąć uwagę szalonymi pomysłami.

Kanał Grind Hard Plumbing Co. skupia się natomiast na przeróbkach wszelkiej maści pojazdów, w niesamowite konstrukcje rodem z filmów akcji. Tym razem paczka znajomych ze stanu Indiana w USA postanowiła przemienić miniaturowy czołg-zabawkę dla dziecka w elektryczne monstrum, dysponujące mocą 479 KM. Wszystko to na częściach do pojazdów elektrycznych, zakupionych w serwisie eBay.

Jak poinformowali sami twórcy - pojazd ten będzie najszybszą i najbardziej szaloną konstrukcją, jaką do tej pory skonstruowali.

Jeśli zastanawiacie się, jakim cudem niewielkich rozmiarów samochodzik elektryczny, pomieści układ o takiej mocy, zachęcamy do oglądania materiału poniżej.