Dźwiękoszczelna kabina dla każdego

Japońska firma wprowadziła do sprzedaży niewielkie dźwiękoszczelne kabiny, które można złożyć samodzielnie.

Zdjęcie Kabina dźwiękoszczelna /123RF/PICSEL

Praca zdalna oraz nierzadko idące z nią niesprzyjające warunki zmotywowały japońską firmę do sprzedaży specjalnie zaprojektowanych dźwiękoszczelna kabin. Pomieszczenie nazwane Otegaru zostało wykonane z wysoko izolujących materiałów pokrytych żywicą fenolową. Ma to zapewnić pochłanianie większości dźwięków w zakresie średnim i niskim, co skutkować ma wszechobecną ciszą.

Reklama

Pomieszczenie można zamówić w cenie 198 000 jenów (około 1800 dolarów). Całość ważny ok 50 kg, przychodzi w częściach i wymaga samodzielnego złożenia. Jak zapewnia producent, zbudowanie prywatnej, dźwiękoszczelnej kabiny nie zajmuje więcej niż godzinę.

Warto także dodać, że gotowa struktura ma 2-metry wysokości, jest wyposażona w wentylator, lampkę LED oraz stolik dostępny w dwóch kolorach. Niestety by stać się jej posiadaczem, trzeba mieszkać w Japonii. Na obecną chwilę nie wiadomo czy Otegaru trafi do innych zakątków świata.

Zdjęcie Tak prezentuje się Otegaru / materiały prasowe