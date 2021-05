Disney zaprezentował nowy miecz świetlny

Na krótkim filmie Disney zaprezentował nową replikę miecza świetlnego. W porównaniu do urządzeń powszechnie dostępnych w sklepach, nowy projekt faktycznie wygląda jak broń z Gwiezdnych Wojen.

Zdjęcie Disney Parks / YouTube

Reklama

Miecze świetlne to broń, która od wielu lat rozpala wyobraźnie fanów filmów z serii Gwiezdne Wojny. Choć w sklepach znajdziemy całą masę ich mniej lub bardziej udanych replik, to jednak wszystkie z nich są skonstruowane na bazie świecących rdzeni, na stałe zamontowanych do rękojeści. Na zorganizowanym prasowym pokazie Disney zaprezentował jednak miecz świetlny, który faktycznie może zapalać się, wysuwać i chować jak broń w filmach.

Wideo youtube

Reklama

Nie wiadomo na jakiej zasadzie miałoby działać powyższe rozwiązanie. Przyznać jednak trzeba, że całość wygląda nad wyraz filmowo i "realistycznie".

Nowe repliki mają stanowić atrakcje Star Wars: Galactic Starcruiser - wielkiego hotelu, powstającego w Walt Disney World Resort. Potężny obiekt ma być spełnieniem marzeń dla fanów uniwersum George'a Lucasa.

Choć Disney nie wspomina na razie nic na temat ogólnej dostępności nowych mieczy, być może trafią one do sprzedaży po uruchomieniu hotelu w 2022 roku.

Jedno jest pewne - nie będzie to tania "zabawka".