CyberDog - połączenie robota i psa autorstwa Xiaomi

Chcesz mieć psa, ale nie masz jak o niego zadbać? Może często wyjeżdżasz i nie masz go z kim zostawić? W takim razie warto rozważyć nową opcję, którą proponuje Xiaomi - CyberDog. Czworonożny robot napędzany przez najmniejszy znany superkomputer NVIDIA Jetson Xavier NX z pewnością będzie w stanie sam o siebie zadbać.

CyberDog zostanie oddany użytkownikom w trybie Open Source. W połączeniu z wbudowanym modułem sztucznej inteligencji oznacza to, że każdy posiadacz robota, będzie mógł tworzyć nowe aplikacje, które zwiększą jego funkcjonalność. Urządzenie zostanie zaopatrzone w 11 sensorów, umożliwiących mu omijanie małych, nawet kilkucentymetrowych przeszkód oraz poruszanie się po otwartej przestrzeni. Robot będzie w stanie rozpoznać właściciela poprzez skan twarzy oraz postury i podążać za nim nawet w tłumie ludzi. Z kolei użycie zaawansowanych serwomechanizmów pozwoli mu na dynamiczne obroty i poruszanie się z prędkością 3,2 m/s.

Zdjęcie Specyfikacja urządzenia Xiaomi fot. Xiaomi / materiały prasowe

CyberDog swoim wyglądem przypomina robota stworzonego przez Boston Dynamics, który kosztuje około 75 tysięcy dolarów. Taka cena jest zbyt wysoka, by zainteresować większą ilość konsumentów. Xiaomi zdaje sobie z tego doskonale sprawę i zapewnia, że swój nowy produkt kieruje do masowego odbiorcy. Wyjściowa cena za CyberDoga to 9999 chińskich juanów, czyli nieco ponad sześć tysięcy złotych.

Początkowo Xiaomi sprzeda 1000 modeli, które mają trafić do "fanów Xiaomi, inżynierów i entuzjastów robotów, by mogli odkrywać możliwości CyberDoga. To zapoczątkuje społeczność Xiaomi Open Source, która będzie mogła dzielić się między sobą postępami i rezultatami".