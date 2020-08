Ze względów na szalejącą epidemię koronawirusa, wszelkie tegoroczne zawody w układaniu kostki Rubika zostały odwołane. Dla fanów tej zabawy to jednak nie problem, bowiem istnieje Connected Cube.

Zdjęcie Connected Cube /materiały prasowe

Firma Rubik’s postanowiła przeciwstawić się epidemii i przenieść coroczne zawody w rozwiązywaniu łamigłówek na cyfrowe ekrany. W tym celu stworzyli Connected Cube - kostkę Rubika, połączoną z telefonem, która umożliwia śledzenie czasu w jakim zostały ułożone poszczególne fragmenty, a następnie przekazuje wynik do urządzenia. Oznacza to, że zawodnicy, którzy dotychczas corocznie spotykali się na wspólnych zawodach układania kostek, mogą to teraz uczynić bezpiecznie, z własnego domu.

Reklama

Oczywiście forma takiej zabawy nie jest zamknięta jedynie na profesjonalnych zawodników. Firma chce by "inteligentna" kostka trafiła do oficjalnej sprzedaży, a do cyfrowej rywalizacji przystąpiły wszystkie chętne i zainteresowane osoby, z całego świata.

Twórcy informują jednak, że ze względów na implementację nowych technologii, kostka delikatnie różni się od swego klasycznego odpowiednika. Choć kształt i wygląd pozostał taki sam, samo urządzenie jest delikatnie cięższe. Nie posiada również charakterystycznych magnesów.

Obecnie nie ma żadnych informacji na temat ceny ciekawego gadżetu. Jak informują twórcy - sklep z możliwą przedsprzedażą zostanie uruchomiony 18 sierpnia.