Pewien youtuber postanowił podzielić się interesującym odkryciem, pozwalającym na wycinanie figur ze szkła, zwykłymi nożyczkami.

Zdjęcie The Action Lab /YouTube

Każdy kto kiedykolwiek próbował przeciąć kawałek szkła nożyczkami, kończył w najlepszym przypadku z kilkoma dużymi fragmentami na podłodze. W najgorszym kończyło się to całkowicie rozbitym materiałem i poranionymi dłońmi. Jak się jednak okazuje, istnieje jeden prosty sposób, umożliwiający wycinanie w szkle równie prosto, co przy pomocy kartki papieru.

Udowodnił to youtuber o pseudonimie The Action Lab. Na swoim filmie pokazuje on, jak przy pomocy nożyczek oraz zwykłej miednicy z wodą, można w łatwy sposób wycinać ze szkła różnorakie kształty. W tym celu, pomalował on kawałek szklanej szyby na czerwono (by była lepiej widoczna w obiektywnie kamery), a następnie zanurzył ją w cieczy.

Jak się okazuje, woda działa na zasadzie spoiwa, które natychmiast "zakleja" oderwane fragmenty szkła, a dodatkowo pozwala uniknąć wysokich nacisków podczas samego cięcia. Autor filmu, całkiem sensownie stara się wytłumaczyć to zjawisko, które działa jednak tylko w przypadku dosyć cienkiego fragmentu materiału.