Znany producent zegarków postanowił złożyć hołd najsłynniejszej agencji kosmicznej. Nowa limitowana edycja zegarka G-SHOCK All Systems Go została okraszona charakterystycznym logiem NASA.

Zdjęcie G-SHOCK All Systems Go /YouTube

Logo to nie jedyne odniesienie do ery podbić kosmosu. Na pasku znajdziemy także flagę amerykańską, a sam kształt i kolor zegarka, nawiązuje do wczesnych modeli promów kosmicznych. Podobnie jak opakowanie w którym spoczywa urządzenie - jest to niewielki model przypominający rakietę typu Saturn V. Urządzenie wyświetla ponadto zarys podświetlonego księżyca na ekranie.

Wideo youtube

Cena zegarka została ustalona na 130 dolarów. To jednak nie ona będzie świadczyć o wyjątkowości tego modelu, a limitowana ilość dostępna w sprzedaży. Biorąc pod uwagę, że pierwsza partia została wyprzedana w rekordowym czasie, kupienie go może okazać się prawdziwym sukcesem.