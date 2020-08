Apple pracowało z rządem USA nad ściśle tajnym iPodem

Jeden z byłych inżynierów oprogramowania w Apple zdradził, iż amerykańska firma pracowała nad ściśle tajnym projektem z rządem USA.

Zdjęcie Apple iPod mógł być wykorzystywany do szpiegowania /AFP

Jeden z byłych inżynierów Apple, który pracował dla amerykańskiego giganta przez 18 lat postanowił podzielić się historią o tym, jak Apple pomogło wykonawcy z Departamentu Energii USA zmodyfikować iPoda piątej generacji, w celu potajemnego rejestrowania oraz przechowywania danych.

Departament Energii USA chciał zbudować specjalnego iPoda. W tym celu urzędnicy zwrócili się o pomoc do firmy Apple. Wykonawcy należeli do firmy Bechtel, która należy do amerykańskich przedsiębiorstw zajmujących się obronnością. Ściśle tajny projekt "szpiegującego" iPoda był nadzorowany osobiście przez Steve’a Jobsa, a świadomość projektu należała jedynie do czterech innych osób poza szefem Apple.

W iPodzie miało znaleźć się specjalne oprogramowanie oraz sprzęt, który pozwalałby nagrywać rozmowy i zapisywać je na dysku. Wybrano iPoda piątej generacji ze względu na jego obudowę oraz dysk o pojemności 60 GB.

Były inżynier Apple nie ujrzał nigdy niestandardowego, ściśle tajnego iPoda. Prawdopodobnie został on wykorzystany do utworzenia swoistego "licznika Geigera", który miał pozwolić urzędnikom łatwiejsze zbieranie danych w poszczególnych środowiskach.

Nie wiadomo jednak do końca, jaki realnie był jego cel.