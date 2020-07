Amazon znalazł nowe lekarstwo na długie kolejki w supermarketach – inteligentny wózek na zakupy.

Zdjęcie Inteligentny wózek Amazona /materiały prasowe

Amazon zaprezentował inteligentny wózek na zakupy, który wykorzystuje do działania kamery, czujniki oraz wagę do automatycznego wykrywania przedmiotów wrzucanych przez kupującego. Wózek oblicza także cenę, którą trzeba będzie zapłacić, a następnie pobiera środki z konta Amazon danej osoby - w tym przypadku klasyczni kasjerzy nie są już potrzebni. To jedna z ostatnich prób Amazona w kontekście swoistej robotyzacji zakupów przez przeciętnych klientów. W ostatnim czasie firma otworzyła bezgotówkowy sklep w Seatlle, który korzysta z czujników i kamer umieszczonych na suficie, aby sprawdzać, co kupują użytkownicy. W portfolio firmy znajduje się również 25 podobnych placówek.

Inteligentny wózek na zakupy Amazon Dash Cart pojawił się przed nowym supermarketem na terenie Los Angeles - zostanie on otworzony pod koniec 2020 roku. W sklepie znajdziemy kasjerów, jednak amerykańska firma chce dać użytkownikom alternatywny sposób robienia zakupów. Oprócz Amazona, kilka innych startupów również rozwija swoje inteligentne wózki.