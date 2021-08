Amazon Kindle - ostrzeżenie dla użytkowników popularnego ebooka

Podczas tegorocznej konferencji DEF CON w Las Vegas eksperci Check Point Research zaprezentowali sposób w jaki hakerzy mogliby przejąć dane z czytników Amazon Kindle. Z ujawnionych informacji wynika, że najpopularniejszy na świecie czytnik ebooków posiadał podatność, która w przypadku wykorzystania, umożliwiłaby kradzież tokena urządzenia Amazon lub innych poufnych informacji przechowywanych na urządzeniu.

Hakowanie urządzenia polega na wysłaniu do ofiary złośliwego e-booka, który po otwarciu aktywuje łańcuch exploitów. Check Point Research dowiodło, że osoba atakująca mogła dzięki atakowi przejąć konto Amazon, usunąć e-booki użytkownika lub przekształcić Kindle w złośliwego bota, umożliwiając atakowanie innych urządzeń w sieci lokalnej użytkownika.



- Na początku roku wykryliśmy w Kindle luki bezpieczeństwa, które pozwoliłyby osobie atakującej przejąć pełną kontrolę nad urządzeniem. Wysyłając użytkownikom Kindle jednego złośliwego e-booka, cyberprzestępca mógł ukraść wszelkie informacje przechowywane na urządzeniu, od danych logowania do konta Amazon po informacje rozliczeniowe. Kindle, podobnie jak inne urządzenia IoT, są często uważane za nieszkodliwe i lekceważone jako zagrożenia bezpieczeństwa. Nasze badania pokazują jednak, że każde urządzenie elektroniczne, w ostatecznym rozrachunku, jest jakąś formą komputera, będącego podatnym na takie same ataki cybernetyczne jak komputery osobiste. - informuje Yaniv Balmas, szef działu badań cybernetycznych w Check Point Software.



Zdaniem ekspertów Check Pointa luki w zabezpieczeniach w naturalny sposób umożliwiają cyberprzestępcy dotarcie do bardzo konkretnej grupy docelowej. Na przykład, jeśli cyberprzestępca chce zaatakować określoną grupę demograficzną, może łatwo wybrać popularny e-book w powiązanym języku lub dialekcie, aby zorganizować wysoce ukierunkowany atak cybernetyczny.



- Luki w zabezpieczeniach (Amazon Kindle - przyp. red.) umożliwiają atakującemu dotarcie do bardzo określonej grupy odbiorców. Posługując się przykładem: gdyby cyberprzestępca chciał zaatakować obywateli rumuńskich, wystarczyłoby opublikować bezpłatny i popularny e-book w języku rumuńskim. W takim wypadku haker mógłby być niemalże pewien, że wszystkie jego ofiary rzeczywiście byłyby Rumunami - a taki stopień szczegółowości ataków jest bardzo pożądany w świecie cyberprzestępczości i cyberszpiegostwa. - wyjaśnia ekspert Check Point Software.



Użytkownicy posiadający najnowszą wersję oprogramowania Kindle na szczęście nie muszą już obawiać się ataku. Check Point Research ujawnił swoje ustalenia Amazonowi w lutym 2021 r., ten natomiast w kwietniu 2021 r. wdrożył poprawkę bezpieczeństwa w wersji 5.13.5 aktualizacji oprogramowania, która eliminuje podatność.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe piętrowe autobusy zasilane wodorem przybyły do Londynu AFP