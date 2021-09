Amazon Astro, czyli Alexa na kółkach?

Wiele lat temu futurolodzy przewidywali, że w przyszłości roboty będą powszechne i wyręczą ludzi w wielu codziennych czynnościach. Te przepowiednie zaczynają się spełniać. Firmy coraz chętniej zajmują się produkcją i rozwojem robotów wraz z oprogramowaniem. Najbardziej sławne dotychczas były te wyprodukowane przez Boston Dynamics. Amerykańskie roboty są już na tyle zawansowane, by bez problemu pokonywać wymagające tory przeszkód. Bardziej budżetowe modele zaczyna tworzyć Xiaomi, które chce rozpowszechnić swojego cybernetycznego psa. Amazon właśnie zaprezentował kompaktowego robota na kółkach.

Reklama

Astro, bo tak nazywa się nowy produkt Amazona, będzie posiadał wiele przydatnych funkcji. Przede wszystkim będzie mógł działać na zasadzie ruchomej Alexy. Urządzenie stworzy mapę podłogi we wszystkich pomieszczeniach i będzie mogło się po nich swobodnie poruszać. Robot może posłużyć do kontroli tego, co dzieje się w mieszkaniu podczas nieobecności właściciela. Chcesz sprawdzić, co robi Twój kot albo pies? Nie ma problemu! Astro prześle ci obraz ze swojej kamerki. Dzięki kamerze Furbo Dog będziesz mógł dać swojemu zwierzakowi smakołyk na odległość. Robot jest wyposażony w pojemnik z zamkiem błyskawicznym, funkcję monitorowania poziomu ciśnienia krwi i uchwyt na kubek.

Amazon zapewnia, że Astro uszanuje prywatność swoich właścicieli. Będzie można zaznaczyć pomieszczenia, do których robot nie będzie miał wstępu. Możliwe będzie także włączanie trybu "nie przeszkadzać", by ograniczać aktywność urządzenia do minimum. Dla wielu osób, które obawiają się o swoją prywatność może to nie wystarczyć. W szczególności, że mowa tu o kamerze i mikrofonie poruszających się po całym domu.