Airspeeder Mark 1 - latający bolid Formuły 1

Australijski start-up Alauda Racing wprowadza na rynek Airspeeder Mark 1, quadcopter będący połączeniem drona z jednomiejscowym wyścigowym pojazdem latającym. Ma być pierwszym przedstawicielem rodziny latających pojazdów Formuły 1.

Zdjęcie Wyścigi pojazdów takich jak Airspeeder Mark 1? To ma sens /materiały prasowe

Airspeeder Mark 1 ma być zasilany akumulatorami litowo-polimerowymi o mocy 50 kW. Maksymalna wysokość przelotowa to 900 m. Stosunek mocy do masy pojazdu jest większy niż bolidu Formuły 1 lub myśliwca F-18.



Airspeeder Mark 1 ma przemieszczać się na średniej wysokości 20 m nad ziemią i rozpędzać się do prędkości 200 km/h. Pojazd ma 4,03 m długości, 3,42 m szerokości i zaledwie 0,9 m wysokości, a jego masa to 230 kg.



Alauda Racing zaprezentowała wcześniej serię prototypów, które testowała przez ostatnie dwa lata. Producent ma nadzieję, że już w 2020 r. powstanie globalna liga wyścigowa podobnych pojazdów. Airspeeder Mark 1 ma być pierwszym z nich.



Seria wyścigów ma rozpocząć się w ciągu 18 miesięcy i obejmować indywidualne próby czasowe. Start-up ma nadzieję, że pomoże to w sprzedaży ich latającego bolidu dla klientów indywidualnych. O cenie jeszcze nic nie wiadomo.