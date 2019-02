Wodoodporny aparat cyfrowy Ricoh WG-6

Ricoh wprowadza do sprzedaży nowy wodoodporny aparat cyfrowy z serii WG.

Zdjęcie Ricoh WG-6 /materiały prasowe

Premierowy model, dzięki zastosowaniu nowoczesnej matrycy CMOS 20 Mpix i wydajnemu procesorowi obrazu, pozwala na nagrywanie w jakości 4K. Wyposażono go w ułatwiającą fotografowanie z bliska lampę Ring Light, moduł GPS i elektroniczny kompas.

Z WG-6 można korzystać na głębokości do 20 metrów (ekw. IPX8 lub JIS Class8), jest odporny na upadek z wysokości 2,1 metra, kurz i zabrudzenia (ekw. IPX6 lub JIS Class 6), nacisk o sile do 100 kg oraz temperaturę do -10°C. WG-6 znajdzie się w sprzedaży pod koniec marca, sugerowana przez producenta cena detaliczna wyniesie 1 749 zł.

Główne cechy

WG-6 wyposażono w matrycę oraz procesor obrazu, które pozwalają na minimalizację zakłóceń, bezstratne robienie zdjęć o wysokim stopniu czułości (do ISO 6400) oraz rozdzielczości do 20 Mpix. Użytkownik może skorzystać z zaawansowanych funkcji jak np. tryb Handheld Night Snap ułatwiający fotografowanie w trudnych warunkach oświetleniowych.

WG-6 pozwala na nagrywanie filmów w jakości 4K (H.264, 3840 x 2160, 16:9, 30 kl/s). Poza standardowym trybem stabilizacji Movie SR (Shake Reduction), ten model dodatkowo został wyposażony w nowy tryb Movie SR+, który umożliwia redukcję drgań porównywalną do poziomu jaki zapewnia zastosowanie gimbala. W trakcie korzystania z jednego z tych trybów, kąt widzenia staje się węższy. Tryb Movie SR+ może być używany w rozdzielczości mniejszej niż Full HD (1920 x 1080 pikseli).

WG-6 wyposażono w pięciokrotny zoom optyczny 5-25 mm (ekwiwalent dla 35 mm: 28-140 mm). Minimalna odległość ostrzenia tego modelu wynosi 1 cm. Funkcja Intelligent Zoom, bez utraty jakości obrazu, ponad 40-krotnie rozszerza zakres zoomu, a tryb zdjęć seryjnych ułatwia fotografowanie w trybie fixed-point.

Sześć diod LED Macro Lights rozmieszczonych wokół obiektywu umożliwia użytkownikowi skrócenie czasu otwarcia migawki. Pozwala to doświetlić fotografowane obiekty a także zminimalizować drgania podczas bliższych ujęć i realizacji zdjęć macro.

WG-6 wyposażono w duży, 3-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1 040 000 punktów (proporcje 3:2). Dzięki zastosowaniu powłoki antyrefleksyjnej zminimalizowano odbicia światła a obraz na ekranie jest ostry i wyraźny nawet w ostrym słońcu. Dzięki trybowi Outdoor View jego jasność można łatwo dostosować do panujących warunków oświetleniowych.

Wbudowany moduł GPS automatycznie dostosowuje się do lokalnej strefy czasowej. Zebrane dane dotyczące pozycji oraz trasy podróży można umieścić bezpośrednio na zdjęciach. Moduł współpracuje z japońskimi, rosyjskimi i amerykańskimi systemami satelitarnymi.

Pozostałe funkcje i parametry