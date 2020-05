Fotografowanie w trybie poklatkowym jest procesem bardzo czasochłonnym. Dowodem na to niech będzie dzieło duńskiego fotografa Jonasa Høholtowa.

Zdjęcie /YouTube

Przepiękny timelaps zajął autorowi niemal 3 lata. Wszystko w celu pokazania zmian pór roku w ciągu pełnych, 12 miesięcy. Jak informuje sam Høholt - trwało to tak długo, ponieważ musiał nagrać przejścia z 3 lat by zebrać materiał, który był potrzebny do złożenia całego filmu.

Zainteresowanych wynikiem tak ciężkiej pracy, odsyłamy do filmu poniżej. Przyznać trzeba, że materiał robi piorunujące wrażenie.