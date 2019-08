Firma Sony wprowadza do oferty dwa nowe aparaty bezlusterkowe Alfa z matrycą APS-C - Alfa 6600 i Alfa 6100.

Zdjęcie Sony Alfa 6100 /materiały prasowe

Oba modele łączą niewielkie wymiary i wagę z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi Sony: wydajnym systemem AF, wysokiej jakości przetwornikiem obrazu, najnowszymi technologiami wideo i innymi. Korpus Alfa 6600 został zaprojektowany dla najbardziej wymagających fotografów i autorów filmów. Model Alfa 6100 to propozycja dla osób, które poszukują aparatu z wymiennymi obiektywami do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów o wysokiej jakości w różnych sytuacjach.

Rodzina produktów APS-C firmy Sony powiększyła się ponadto o dwa obiektywy: zmiennoogniskowy obiektyw standardowy E 16–55 mm F2,8 G i superteleobiektyw zmiennoogniskowy E 70–350 mm F4,5–6,3 G OSS.

Nowe aparaty są oparte na trzech fundamentach: 24,2-megapikselowym przetworniku Exmor CMOS, najnowszym procesorze obrazu BIONZ X i układzie o dużej skali integracji stosowanym w pełnoklatkowych aparatach Sony. Ich połączenie kompleksowo poprawia jakość obrazu i działanie przy fotografowaniu i filmowaniu.

Aparaty wyposażono w bardzo szybki system AF, ustawiający ostrość w 0,02 sekundy. 425 umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej pól AF wykrywających fazę pokrywa około 84% obszaru obrazowania. Ich uzupełnieniem jest 425 pól AF wykrywających kontrast. Dzięki gęstemu pokryciu rozległego obszaru system AF działa niezawodnie nawet w niekorzystnym oświetleniu. Oba aparaty pozwalają korzystać z zalet systemu "śledzenia w czasie rzeczywistym". Wykorzystuje on najnowszy algorytm Sony, w tym oparte na sztucznej inteligencji rozpoznawanie elementów sceny, i umożliwia wyjątkowo dokładną rejestrację obiektów, również z użyciem panelu dotykowego.

Nowe modele wyposażono też w najnowszą wersję systemu "Real-time Eye AF". Ta ceniona technologia Sony rozpoznaje obiekty przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wykrywa oczy i analizuje je w czasie rzeczywistym, a przez to zwiększa wydajność, szybkość i dokładność działania funkcji Eye AF podczas fotografowania ludzi i zwierząt. W rezultacie fotograf może skoncentrować się wyłącznie na kompozycji ujęcia.

Kierując się opiniami użytkowników wcześniejszych modeli z matrycą APS-C, firma Sony wprowadziła w aparatach różne udoskonalenia. Należą do nich:

- Lepsze odwzorowanie kolorów: algorytmy zapożyczone z modeli pełnoklatkowych zapewniają naturalną reprodukcję barw, zwłaszcza odcieni karnacji

- Wewnętrzny zapis filmów 4K o wysokiej rozdzielczości: indywidualny odczyt wszystkich pikseli w trybie Super 35mm i przesyłanie nagrań do smartfona za pomocą aplikacji Imaging Edge Mobile

- Funkcja nagrywania interwałowego do tworzenia animacji poklatkowych

- Odchylany o 180 stopni, dotykowy wyświetlacz LCD 3,0" o rozdzielczości około 921 tys. pikseli

- Wejście mikrofonowe umożliwiające nagrywanie czystego, wyraźnego dźwięku do filmów

W zakresie czułości ISO od 100 do 32 000 (rozszerzanym do ISO 50–102 400) nowy aparat Alfa 6600 odznacza się bardzo niskim poziomem szumów i niezwykle wysoką jakością obrazu, nawet przy słabym oświetleniu. Technologie reprodukcji szczegółów i strefowej redukcji zakłóceń jakościowo osłabiają szumy. Zachowują przy tym wysoką rozdzielczość, umożliwiając wierne odwzorowanie faktur i detali w cieniach. Aparat jest też wyposażony w wiele przełomowych technologii, które cenią sobie użytkownicy wysokiej klasy pełnoklatkowych korpusów Sony. Należą do nich:

- Wbudowany w korpus 5-osiowy system stabilizacji obrazu, pozwalający wydłużyć czas otwarcia migawki o 5,0 stopni

- Najwyższa w tej klasie produktów wydajność akumulatora: Alfa 6600, będący pierwszym aparatem APS-C zasilanym z akumulatora Sony typu Z, pozwala wykonać około 720 zdjęć z użyciem wizjera i około 810 zdjęć z użyciem ekranu LCD

- Mocna konstrukcja ze stopu magnezowego chroniąca przed pyłem i wilgocią

- System Real-time Eye AF przy nagrywaniu filmów. Po jego uaktywnieniu aparat dokładnie i niezawodnie utrzymuje ostrość na oku filmowanej osoby, pozwalając skupić się na samym filmowaniu. Funkcja Eye AF włącza się automatycznie, gdy za pomocą funkcji „Śledzenie dotykiem” wskazany zostanie człowiek

- Wbudowane gniazdo słuchawkowe do podłączenia słuchawek o wysokiej jakości i precyzyjnej kontroli nagrywanego dźwięku

Nagrywanie w jakości 4K

Korpus Alfa 6600 jest wyposażony w funkcję wewnętrznego nagrywania filmów 4K. W trybie Super 35mm indywidualnie odczytuje ona wszystkie piksele matrycy, w wyniku czego aparat rejestruje około 2,4x więcej danych, niż potrzeba do wygenerowania obrazu 4K (dotyczy to również modelu Alfa 6100). Nadmiarowe dane pozwalają uzyskać nadzwyczajny obraz, zapisywany w wysokiej rozdzielczości w formacie XAVC S. Aby umożliwić szybkie tworzenie materiałów HDR, aparat jest wyposażonyw profil obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma). Filmy nagrane z jego użyciem można wyświetlać bez korekcji na telewizorze zgodnym z HDR (HLG), uzyskując wierny obraz i dobrą widoczność szczegółów w światłach oraz cieniach.Dla użytkowników, którzy zamierzają korygować kolorystykę filmów w postprodukcji, przewidziano natomiast profile gamma S-Log3 i S-Log2.

Sprzedaż aparatów rozpocznie się w Europie w październiku 2019 r.