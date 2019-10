Sony wprowadza kolejny aparat z serii pełnoklatkowych korpusów α z wymiennymi obiektywami: α9 II (model ILCE-9M2). Zaprojektowano go specjalnie dla fotografów specjalizujących się w fotografii sportowej i reportażowej.

Zdjęcie Sony wprowadza aparat α9 I /materiały prasowe

Nowy α9 II jest następcą modelu α9 i tak jak on wyróżnia się nieosiągalną wcześniej szybkością: zdjęciami seryjnymi w tempie do 20 kl./s — bez znikającego obrazu i z automatyką śledzenia ostrości/ekspozycji — oraz wyliczaniem parametrów AF/AE 60 razy na sekundę. W najnowszym korpusie pojawiły się też rozwiązania i możliwości wprowadzone pod wpływem sugestii zawodowych fotografów. Znacząco ulepszono funkcje łączności, w tym przesyłania plików, dodano tryb zdjęć seryjnych z szybkością do 10 kl./s z użyciem migawki mechanicznej i zoptymalizowano algorytmy sterujące systemem AF. Przeprojektowano też konstrukcję, by zwiększyć trwałość i łatwość obsługi.

Nowy korpus będzie narzędziem dla fotoreportera, zwłaszcza w połączeniu z niezwykle uniwersalnym systemem obiektywów Sony z mocowaniem typu E, który obejmuje już 55 modeli, w tym teleobiektywy G Master 600 mm i 400 mm.

Korpus α9 II jest wyposażony w port sieci Ethernet 1000BASE-T do stabilnej transmisji danych z prędkością do 1 Gb/s. Obsługuje też szyfrowaną transmisję plików (FTPS) z użyciem protokołów SSL i TLS. Ulepszenia objęły też zdalne sterowanie aparatem (tethering) z programu komputerowego Remote Camera Tool: zmniejszono opóźnienie wyzwolenia migawki i podglądu obrazu na żywo. Nowy korpus pozwala na użycie stabilnego i szybkiego łącza sieci bezprzewodowej 5 GHz (IEEE 802.11ac). W przeciwieństwie do aparatu α9, obsługującego wyłącznie pasmo 2,4 GHz, nowy model jest zgodny ze standardami IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

Aby umożliwić szybszą pracę agencjom informacyjnym, wprowadzono nową funkcję notatek dźwiękowych (Voice Memo), pozwalającą dodawać do zdjęć komentarz głosowy i odtwarzać go przy przeglądaniu obrazów. Dane głosowe można również załączyć do przesyłanych zdjęć, by przekazać fotoedytorom ważne informacje ułatwiające edycję. Fotograf pracujący w terenie może także korzystać z dodatku "Transfer & Tagging add-on" do aplikacji "Imaging Edge™"[vi]. Pozwala on przesłać notatki głosowe wraz ze zdjęciami do urządzenia mobilnego, a następnie automatycznie przeprowadzić konwersję nagranego głosu na tekst dodawany do obrazów JPEG w formie metadanych IPTC. W zależności od decyzji użytkownika, proces ten może przebiegać automatycznie albo ręcznie.

Połączenie bezprzewodowej transmisji głosu/obrazu, automatycznej konwersji głosu na tekst i funkcji automatycznego przesyłania obrazów z załączonymi notatkami dźwiękowymi na serwer FTP oznacza, że podczas fotografowania i przesyłania materiału w ogóle nie trzeba się zajmować obsługą smartfona. Aby przyspieszyć pracę, ustawienia protokołu FTP do użycia w aplikacji można przesłać do aparatu przez łącze Bluetooth.

Nowy korpus α9 II wyposażono w pełnoklatkowy, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS o rozdzielczości 24,2 megapiksela z własnym układem pamięci — taki sam jak w aparacie α9 — uzyskując identyczną szybkość działania i jakość obrazu. W trybie zdjęć seryjnych nowy model może fotografować z szybkością 20 kl./s, całkowicie bezgłośnie i bez zaniku obrazu w wizjerze. W buforze aparatu mieści się do 361 obrazów JPEG lub do 239 obrazów RAW z kompresją. Pozwala to nieprzerwanie śledzić obiekt i akcję przy fotografowaniu z użyciem wizjera. Jeśli natomiast wskazane lub konieczne jest użycie migawki mechanicznej, aparat α9 II wykonuje zdjęcia w tempie do 10 kl./s, a więc około dwóch razy szybciej niż α9.

Aparat może stale wyznaczać parametry automatycznej ostrości i ekspozycji — nawet 60 razy na sekundę. Zoptymalizowane algorytmy AF znacząco zwiększają dokładność i efektywność automatycznego ustawiania ostrości. Umożliwia to dokładne uchwycenie chaotycznego ruchu, z jakim często mają do czynienia fotografowie sportu. Podczas imprez sportowych przyda się także nowo dodany tryb kompensacji migotania, w którym aparat automatycznie wykrywa obecność świetlówek lub innych źródeł sztucznego światła i odpowiednio koryguje parametry rejestracji, by zapewnić najlepszą jakość obrazu.

System ustawiania ostrości Fast Hybrid AF nowego aparatu α9 II jest oparty na 693 polach AF z wykrywaniem fazy, umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej i pokrywających około 93% kadru, oraz 425 polach AF z wykrywaniem kontrastu. Ich połączenie pozwala dokładnie uchwycić wszystkie szybko poruszające się obiekty. System ma dużo funkcji: ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym na oko człowieka (Real-time Eye AF) z możliwością wyboru lewego/prawego oka, ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym na oko zwierzęcia, ulepszone dzięki nowemu algorytmowi, ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym na oko podczas filmowania, śledzenie w czasie rzeczywistym (Real-time Tracking), wybieranie koloru ramki ostrości czy dotykowe wybieranie pola ostrości przy korzystaniu z wizjera. Ciągłe śledzenie ostrości możliwe jest nawet podczas zdjęć seryjnych z przysłoną ustawioną na więcej niż F16. Zwiększa to dokładność zdjęć wykonywanych przy dłuższych czasach migawki.

Udoskonalenia konstrukcyjne i użytkowe

Zmodernizowany procesor obrazu BIONZ X w pełni wykorzystuje dużą szybkość odczytu danych z przetwornika. Procesor ten współpracuje z układem o dużej skali integracji, zwiększającym szybkość i dokładność wyznaczania ustawień AF/AE, przetwarzania obrazu, wykrywania twarzy itp.

Ulepszona, odporna na pył i wilgoć konstrukcj spełni potrzeby reporterów, którym przychodzi pracować w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Staranniej uszczelniono wszystkie połączenia między elementami korpusu, a także pokrywę komory akumulatora i gniazdo na nośniki danych.

Najnowszy algorytm przetwarzania obrazu osłabia zakłócenia przy średnich i dużych ustawieniach ISO, poprawiając rozdzielczość i jakość obrazu.

Wbudowany w korpus 5-osiowy system stabilizacji obrazu pozwala wydłużyć czas otwarcia migawki o 5,5 stopnia.

Poprawiony kształt uchwytu zapewnia wygodniejsze i pewniejsze trzymanie. Na aparacie można zainstalować uchwyt do zdjęć w układzie pionowym Sony VG-C4EM.

Zwiększono średnicę przycisku AF-ON i wzmocniono reakcję na jego naciśnięcie. Przeprojektowano wielofunkcyjny joystick, dodano przycisk blokujący pokrętło kompensacji ekspozycji oraz zmieniono kształt i położenie tylnego pokrętła.

Przeprojektowany mechanizm migawki tłumi nawet najmniejsze drgania, które mogłyby spowodować zamazanie obrazu. Zweryfikowana w testach wytrzymałość migawki przekracza 500 000 cykli roboczych[xx].

Złącze USB Type-C obsługuje standard USB 3.2 I generacji i umożliwia szybkie przesyłanie danych.

Dwa gniazda na karty pamięci, współpracujące z kartami SD typu UHS-I i UHS-II, pozwalają zwiększyć ogólną pojemność oraz prędkości odczytu i zapisu.

Do stopki Multi Interface Shoe (MI) dodano cyfrowy interfejs audio. Umożliwia on bezpośrednie podłączenie nowego mikrofonu kierunkowego ECM-B1M lub zestawu adaptera XLR XLR-K3M w celu uzyskania czystszego, wyraźniejszego dźwięku.





Dostępność

Aparat α9 II trafi do sprzedaży w Europie w październiku 2019 r.