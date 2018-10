Ricoh WG-60 - nowa seria pancernych aparatów

Firma Ricoh zapowiedziała premierę nowego modelu aparatów z serii WG. WG-60 jest odporny na wodę, kurz, upadek i mróz.

Zdjęcie Ricoh WG-60 /materiały prasowe

Aparat może pracować pod wodą nieprzerwanie przez 2 godziny na głębokości do 14 m (ekwiwalent IPX 8 lub JIS Class 8). Przetrwa upadek z wysokości do 1,6 metra, jest kurzoodporny (ekwiwalent IPX 6 lub JIS Class 6), mrozoodporny do -10°C oraz wytrzyma nacisk o sile 100 kg.

Reklama

Dużym udogodnieniem jest wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7”, którego jasność można dostosować do panujących warunków oświetleniowych. Aparat wyposażono także w trzystopniową ochronę przed drganiami: mechanizm Pixel Track SR, tryb Digital SR i Movie SR.

Ricoh WG-60 wyposażono w matrycę 16MP z tylnym podświetleniem oraz wydajny procesor obrazu. To połączenie pozwala na osiągniecie czułości do poziomu ISO 6400 oraz niskiego poziomu szumów. Aparat zapewnia dostęp do funkcji przetwarzania obrazu np. trybu Handheld Night Snap, który umożliwia uzyskanie dobrej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

WG-60 wyposażono w pięciokrotny zoom optyczny 5 mm – 25 mm (ekwiwalent 35 mm: 28 – 140 mm) oraz szereg opcji fotografowania np. tryb makro czy funkcji inteligentnego zoomu. Sześć dodatkowych diod rozmieszczonych wokół obiektywu pozwala robić zdjęcia makro nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki nim użytkownik w trybie Digital Microscope na wyświetlaczu aparatu może wyraźnie zobaczyć obraz w normalnych warunkach niewidzialny dla ludzkiego oka.

Natomiast funkcja Illumination Enhance pozwala na minimalizację drgań. W tym trybie, przy uwolnieniu migawki, diody automatycznie uruchamiają się na najwyższym poziomie, dzięki temu ta może pracować ze znacznie wyższą prędkością. Diody są również wykorzystywane przy trybie Self-Portrait Assist.

Tryby przeznaczone do robienia zdjęć i kręcenia filmów pod wodą pozwalają na uzyskanie optymalnej kolorystyki i ostrości. Jest to możliwe dzięki wzmocnieniu różnych odcieni czerwieni, które są tracone w trakcie fotografowania pod wodą oraz kompensacji utraty kontrastu. W tym trybie użytkownik ma również dostęp do opcji Flash Off + Flash On, dzięki której może w tym samym momencie zrobić dwa zdjęcia jedno z użyciem lampy a drugie bez.

WG-60 pozwala na nagrywanie filmów w jakości Full HD (H.264,1920 x 1080, 16:9, 30 kl/s) oraz zapewnia dostęp do szeregu dodatkowych opcji. Poprzez port micro-HDMI (typ D) obraz z kamery w jakości Full HD oraz dźwięk można odtworzyć w czasie rzeczywistym na zewnętrznym sprzęcie.

WG-60 znajdzie się w sprzedaży w listopadzie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i czarno-czerwonej. Sugerowana przez producenta cena detaliczna wyniesie 249 euro.