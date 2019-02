Ricoh zapowiada premierę najnowszego z serii kompaktowych aparatów GR III.

Zdjęcie Ricoh GR III /materiały prasowe

W tym modelu zastosowano nowo opracowany obiektyw i procesor obrazu oraz matrycę APS-C o wysokiej rozdzielczości. Wyposażono go również w nowe funkcje, takie jak szybki, hybrydowy autofocus, niwelujący drgania mechanizm SR (Shake Reduction) oraz intuicyjny w obsłudze dotykowy ekran. Aparat jest gotowy do pracy po zaledwie 0,8 sekundy, można też go łatwo sparować z urządzeniami mobilnymi.

W przyszłości będzie można rozszerzać jego funkcje i możliwości dzięki planowanym upgrade’om oprogramowania. Ricoh GR III znajdzie się w sprzedaży pod koniec marca 2019 r., a sugerowana przez producenta cena detaliczna wyniesie 3 899 zł.

Główne cechy

W modelu GR III zastosowano super płaski, składający się z sześciu elementów optycznych, obiektyw 18,3 mm F2.8. Jego kąt widzenia wynosi 28 mm (ekwiwalent 35mm), a maksymalny otwór przysłony F2.8. Konstrukcja optyczna z dwoma soczewkami asferycznymi o wysokiej refrakcji i niskiej dyspersji, minimalizuje aberrację chromatyczną i wszelkie zniekształcenia. Aparat obsługuje tryb zdjęć makro, a minimalna odległość ostrzenia wynosi 6 cm. Wyposażono go również w filtr ND (Neutral Density) pozwalający na dwustopniowe otwarcie przysłony. Jej 9-listkowa budowa pozwala uzyskać efekt bokeh i głębi na zdjęciach realizowanych przy pełnym otwarciu przysłony oraz sfotografować promienie światła przy przymkniętej przysłonie.

GR III wyposażono w matrycę CMOS APS-C z symulatorem filtra AA oraz nowy silnik obrazu GR Engine 6. Dzięki 24.24 efektywnym megapikselom aparat oferuje jeszcze wyższą jakość zdjęć niż poprzednie modele z tej serii. GR III pozwala na zapisywanie 14-bitowych plików RAW. Aparat wyposażono również w akcelerator, który optymalizuje jakość danych przesyłanych przez przetwornik obrazu oraz pozwala uzyskać poziom czułości ISO 102400.

GR III wyposażono w hybrydowy system autofocus (detekcja fazy i kontrastu).

Trzyosiowy mechanizm Shake Reduction kompensuje drgania ze skutecznością 4 kroków ekspozycji. Dzięki mikroskopijnym drganiom matrycy symulator filtra AA (antyaliasingowego) zmniejsza efekt mory tak samo efektywnie jak standardowy filtr AA. Co więcej, pozwala użytkownikowi na samodzielny wybór poziomu redukcji lub całkowite wyłączenie tej funkcji.

GR III wyposażono w duży wyświetlacz o przekątnej 3" pozwalający na wyświetlanie obrazu o rozdzielczości ok. 1 037 000 punktów. Po raz pierwszy w aparacie z tej serii zastosowano ekran dotykowy. Dzięki temu użytkownik zyskuje szybki dostęp do ustawień aparatu, może też wygodnie powiększyć wyświetlane zdjęcie. Na ekranie umieszczono specjalną warstwę ochronną ze wzmocnionego szkła, która umożliwia zminimalizowanie refleksów i rozbłysków. Tryb Outdoor View Setting pozwala na dostosowanie ustawień jasności wyświetlacza tak, aby ułatwić pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.

Nowa funkcja Image Control ułatwia dostęp do opcji obróbki zdjęć, pozwala ustawiać tryby efektów w czasie wyboru ustawień zdjęcia. Użytkownik może skorzystać z 10 podstawowych trybów i szybko dostosować wybrane parametry, takie jak m.in. saturacja, odcień, kontrast czy ziarnistość. Zapisane parametry mogą być dodane do bazowych ustawień w funkcji Image Control.

Dzięki bezprzewodowej komunikacji WLAN aparat można bardzo szybko parować ze smartfonem, tabletem czy komputerem. Po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym aplikacji Image Sync użytkownik może wyświetlać na jego ekranie obraz rzeczywisty z aparatu, wyzwolić migawkę i przesłać szereg komend. Bezprzewodowe połączenie WLAN ułatwia również przesyłanie zdjęć na serwisy społecznościowe. Dużym ułatwieniem jest również możliwość korzystania z połączenia Bluetooth. Dzięki niemu wystarczy jedynie wybrać tryb zdjęć w aplikacji Image Sync a aparat automatycznie wybudzi się z trybu uśpienia i zaktywuje bezprzewodowe połączenie WLAN. Aplikacja pozwala również umieścić na zdjęciach informacje dotyczące lokalizacji zebrane przez smartfon.

Pozostałe funkcje

・ Nagrywanie filmów w jakości Full HD (1920 x 1080 pixeli, 60 klatek na sekundę), format H.264.

・ Tryb crop

・ Możliwość obróbki zdjęć RAW w aparacie. GR III pozwala na dokonywanie różnych poprawek obrazów zapisanych w formacie RAW po zrobieniu zdjęcia i zapisanie ich jako nowy plik JPEG.

・ Funkcja Color Moiré Correction pozwalająca na eliminowanie efektu mory w trybie odtwarzania.

・ Tryb zdjęć kompozytowych z interwałem pozwalający na uchwycenie jasnych smug gwiazd i księżyca.

・ GW-4 Wide Conversion Lens – konwerter szerokiego kąta (opcjonalny).

・ Kompatybilny z AF540FGZ II, AF360FGZ II, AF540FGZ, AF360FGZ i AF201FG.