Polaroid ujawnił swój najmniejszy aparat w portfolio. Producent twierdzi, iż jest to jednocześnie najmniejsza kamera typu instant na całym rynku.

Zdjęcie Polaroid Go / materiały prasowe

Polaroid Go idealnie wpisuje się w małe konstrukcje mogące produkować zdjęcia na kliszy. Aparat został wyposażony w lusterko do zdjęć selfie, dynamiczną lampę błyskową, podwójną ekspozycję oraz samowyzwalacz. Na obudowie znajdziemy również licznik pokazujący, ile zdjęć można wykonać zanim trzeba będzie ponownie załadować film. Polaroid Go posiada baterię o pojemności 750 mAh, która ma pozwolić na zrobienie do 15 zdjęć na jednym ładowaniu. Aparat posiada ogniskową 34 mm.

Polaroid Go będzie dostępny w sprzedaży póki co jedynie w jednej, białej kolorystyce. Zamówienia w przedsprzedaży zostały już otwarte, a sam sprzęt zostanie wysłany do zainteresowanych po 27 kwietnia bieżącego roku. Cała konstrukcja została wyceniona na 100 dolarów. Paczka filmów, która będzie zawierała w sobie 16 klatek będzie kosztowała około 20 dolarów. Nie wiadomo, jak te ceny będą wyglądały w Polsce.

Polaroid Go może być więc ciekawą konkurencją dla aparatów natychmiastowych od Fujifilm. Szczególnie pod względem wielkości i poręczności całej obudowy.

