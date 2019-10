OM-D E-M5 Mark III - aparat Olympusa z 5-osiową stabilizacją obrazu

Olympus ma nowy model aparatu - OM-D E-M5 Mark III, w którym wszystkie podzespoły zostały zminiaturyzowane, aby stworzyć najmniejszy i najlżejszy kompaktowy aparat w tej klasie produktów. Sprzęt został wyposażony w matrycę 20,4 MP Live MOS, szybki procesor obrazu TruePic VIII (stosowany w OM-D E-M1 Mark II) oraz wbudowany 5-osiowy system stabilizacji obrazu.

Zdjęcie OM-D E-M5 Mark III /materiały prasowe

Olympus OM-D E-M5 Mark III to aktualizacja modelu aparatu z klasy średniej - E-M5 Mark II. Wszystkie podzespoły w OM-D E-M5 Mark III zostały zminiaturyzowane, dzięki temu Olympus stworzył najmniejszy i najlżejszy kompaktowy aparat w tej klasie produktów.

Nowy model aparatu został wyposażony w matrycę 20,4 MP Live MOS, procesor obrazu TruePic VIII (stosowany w OM-D E-M1 Mark II) oraz wbudowany 5-osiowy system stabilizacji obrazu. Procesor w oparciu o analizę obrazu oraz na podstawie informacji o drganiach przekazywanych z czujnika żyroskopowego o wysokiej czułości kontroluje jednostkę IS i pozwala przy użyciu obiektywu M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO z ogniskową 40 mm uzyskać skuteczność do 5,5 EV.



Aparat został wyposażony w zaawansowane tryby, wśród nich m.in.:

Live Composite - pozwala nakładać na siebie wiele zdjęć wykonanych przy tym samym czasie otwarcia migawki i łączy tylko jaśniejsze sekcje, by zarejestrować smugi światła. Funkcja ta przeciwdziała prześwietleniu ujęcia, z którym mamy do czynienia przy długim czasie ekspozycji,

Pro Capture - umożliwia sfotografowanie trudnych do uchwycenia momentów, np. chwilę, w której ptak wzbija się do lotu. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat zapisze w buforze nawet 14 ostatnich klatek w pełnej rozdzielczości, a po naciśnięciu spustu migawki do końca - kolejne bieżące ujęcia. Oznacza to, że mimo naturalnego opóźnienia reakcji fotografa uda się zarejestrować obrazy obserwowane przed wciśnięciem spustu migawki do końca.

Zdjęcie OM-D E-M5 Mark III / materiały prasowe

Nowy OM-D E-M5 Mark III jest kompatybilny z szeroką gamą obiektywów i akcesoriów systemu Mikro Cztery Trzecie (torby, lampy błyskowe, rejestratory dźwięku, mikrofony), bezpłatnym oprogramowaniem do obróbki i udostępniania zdjęć (Olympus Workspace) oraz instalowaną na smartfonach aplikacją Ol.Share.



Konstrukcja E-M5 Mark III przy zastosowaniu uszczelnianego obiektywu M. Zuiko jest odporna na pył, zachlapania oraz mróz, dlatego aparat sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych.



OM-D E-M5 Mark III - z obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO lub z obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 - będzie dostępny od połowy listopada w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i srebrnej.