Jeszcze do drugiego kwartału 2021 roku w ofercie producenta pojawi się karta SD Express, która będzie zgodna z zupełnie nowym standardem SD7.0.

Zdjęcie Nadchodzące nowe standardy dla kart SD /123RF/PICSEL

Włączenie interfejsu PCIe i protokołu NVMe do kart pamięci SD to kolejny, logiczny krok na drodze do rozwoju kart SD. Po pierwsze, oba rozwiązania są już standardem w dyskach półprzewodnikowych (SSD), co pozwala na działanie z prędkością do 1000 MB/s lub więcej. Tymczasem karty SD są już szeroko stosowane w kamerach i innych urządzeniach. Jednak w przeszłości ich wydajność była ograniczona standardem UHS-II, pozwalający na maksymalny transfer do 312 MB/s, pozostając daleko w tyle za dyskami półprzewodnikowymi i ograniczając ich zastosowanie w niektórych zadaniach. Aby w pełni wykorzystać potencjał kart SD, SDA zatwierdziło specyfikację nowego standardu SD7.0, który obejmował między innymi użycie dodatkowych pinów potrzebnych do skorzystania z interfejsu PCIe i protokołu NVMe. Umożliwiło to rozwój nowej generacji Karty SD Express, które oferują wszystkie zalety nośnika, ale z trzysta procentową poprawą szybkości w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami.

Ponieważ karty SD są już szeroko stosowane przez twórców treści, przyjęcie modelu Express powinno pójść gładko. Mają one nie tylko ten sam rozmiar, co starsze karty SD, ale są one również wstecznie kompatybilne z UHS-I do dalszego użytku w aparatach i innych urządzenia. Przy wykorzystaniu urządzenia wspierającego nowy standard SD7.0, użytkownicy będą mogli przesyłać swoje pliki w wysokiej rozdzielczości na komputery PC znacznie szybciej, co czyni je realną alternatywą dla większych, zewnętrznych dysków SSD.

Premiera karty SD Express ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Wykorzystując PCIe Gen3x1, karta zapewni odczyt do 825 MB/s i zapis do 410 MB/s, tak aby sprostać wymaganiom użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które używają laptopów z czytnikiem kart wspierających standard SD7.0.