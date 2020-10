Nikon Z 7II oraz Z 6II - pełnoklatkowe bezlusterkowce nowej generacji

Nikon wprowadza modele aparatów Nikon Z 7II oraz Nikon Z 6II – nowych wersji flagowych aparatów bezlusterkowych Z 7 i Z 6.

Zdjęcie Z 7II /materiały prasowe

Pełnoklatkowe aparaty Z 7II i Z 6II zostały zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości dużej średnicy bagnetu Z oraz stale powiększającej się gamy obiektywów NIKKOR Z. Oba modele są wyposażone w dwa procesory przetwarzania obrazu EXPEED 6, szybsze i większe bufory, umożliwiające wykonywanie szybkich zdjęć seryjnych, a także dwa gniazda kart pamięci, obsługujące karty UHS-II SD oraz XQD lub CFexpress. Aparaty umożliwiają też nagrywanie filmów 4K/60p. Ponadto, mogą współpracować z opcjonalnym wielofunkcyjnym uchwytem zasilającym MB-N11, ułatwiającym fotografowanie w kadrze pionowym, jak również nowym bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania - przekaźnikiem WR-R11b.

Z 7II

Nikon Z 7II to następny etap ewolucji nagradzanego modelu Z 7, charakteryzujący się jeszcze precyzyjniejszym ustawianiem ostrości, wysoką rozdzielczością i wyjątkową niezawodnością. Jego atutami są: poszerzony zakres dynamiki, wysoka jakość obrazu w całym zakresie czułości ISO, a także duża moc obliczeniowa i duża pojemność bufora umożliwiające fotografowanie z prędkością do 10 kl./s. Fotografowie mogą teraz zarejestrować w jednej serii nawet 200 zdjęć o pełnej rozdzielczości w formacie JPEG lub 77 zdjęć w 12-bitowym formacie RAW bez kompresji.

Udoskonalony system AF modelu Z 7II zapewnia obsługę szerokiego pola AF podczas fotografowania ludzi i zwierząt, obsługę funkcji AF ze śledzeniem obiektu, która działa podobnie do śledzenia 3D, a także zwiększoną skuteczność AF w słabym świetle. Wizjer elektroniczny (EVF) o rozdzielczości 3690 tys. punktów zapewnia bardziej naturalny obraz, a wysoka częstotliwość odświeżania polepsza płynność obrazu.

Aparat jest odpowiedni dla zaawansowanych i profesjonalnych fotografów, którzy chcą z niezrównaną precyzją uchwycić detale obiektu. Fotograf portretowy przy krótkich czasach ekspozycji uchwyci tekstury skóry, włosów, odzieży i makijażu. Z kolei fotograf krajobrazu doceni solidny, lekki sprzęt, pozwalający na podróżowanie w trudnych warunkach i fotografowanie przyrody.

Z 6II

Zdjęcie Z 6II / materiały prasowe

Aparat Z 6II jest następcą sukcesu modelu Z 6. Umożliwia nagrywanie profesjonalnych filmów o kinowej jakości. Odporność aparatu na pył i zachlapanie pozwala na wykonywanie zdjęć seryjnych w trudnych warunkach. Nowa funkcja dostosowywania kierunku obrotu pierścienia ustawiania ostrości umożliwia natomiast użytkownikom ręczne ustawianie ostrości w sposób, do którego przyzwyczaili się podczas pracy z dotychczasowym sprzętem.

Aparat obsługuje nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K UHD oraz Full HD, zarówno w formacie FX, jak i DX. Ponadto, format HLG dostępny w aparacie zachowuje więcej szczegółów, zakres dynamiki i kontrast, a tym samym minimalizuje nakład pracy podczas obróbki końcowej. Ulepszone funkcje AF z wykrywaniem oczu i AF z wykrywaniem zwierząt zapewniają lepszą ostrość obiektów podczas filmowania.

Te funkcje AF, w połączeniu ze zwiększoną szybkością działania i mocą obliczeniową aparatu, pozwalają też na wykonywanie doskonałych zdjęć. Nikon Z 6II umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych z prędkością 14 kl./s i zapewnia zwiększoną maksymalną liczbę zdjęć rejestrowanych w jednej serii: 200 w formacie JPEG lub 124 w 12-bitowym formacie RAW bez kompresji.

Nikon Z 6II jest odpowiedni dla użytkowników, którzy przy użyciu kompaktowego systemu chcą, oprócz wykonywania zdjęć, nagrywać filmy o kinowej jakości. Jest to aparat do profesjonalnej produkcji wideo lub na przykład do fotografii ślubnej.

System Nikon Z

W obu aparatach zastosowano bagnet systemu Nikon Z, dzięki któremu światło dociera do całej matrycy, w tym do rogów kadru. Stale powiększająca się gama obiektywów NIKKOR Z oraz, dzięki adapterowi FTZ, ponad 300 kompatybilnych obiektywów NIKKOR z bagnetem F sprawia, że tradycja optycznej doskonałości oraz innowacji firmy Nikon osiąga niespotykany dotąd poziom.

Akcesoria

Wielofunkcyjny uchwyt zasilający MB-N11 jest wyposażony w spust migawki i elementy sterujące ułatwiające fotografowanie w kadrze pionowym. Uchwyt zasilający jest też wyposażony w port USB-C, co pozwala na ładowanie dwóch akumulatorów po kolei, gdy uchwyt jest odłączony od aparatu.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R11b umożliwia bezprzewodowe sterowanie wyzwalaniem migawki aparatu oraz synchronizację wyzwalania migawki wielu aparatów połączonych z aparatem głównym. WR-R11b współpracuje z wybranymi aparatami firmy Nikon i może być również używany do sterowania zewnętrznymi lampami błyskowymi, takimi jak SB-5000, w zaawansowanych bezprzewodowych systemach oświetlenia. WR-R11b współpracuje też z profesjonalnym pilotem zdalnego sterowania WR-1.

Dokładne ceny i daty premiery nie zostały podane