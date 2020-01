​Nikon D780 - z pełną klatką

Firma Nikon przedstawia lustrzankę cyfrową o szerokich możliwościach - model D780.

Nikon D780

Nikon D780 to solidny korpus wyposażony w szybki, hybrydowy system AF przeznaczony do fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz szybki, 51-polowy system AF z detekcją fazy do fotografowania z użyciem wizjera. Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo fotografowie i filmowcy korzystają z tego samego systemu AF, który zastosowano w uznanym aparacie bezlusterkowym Nikon Z 6.

Uniwersalność aparatu jest dodatkowo zwiększona przez dużą szybkość wykonywania zdjęć seryjnych: do 7 kl./s podczas fotografowania z użyciem wizjera i 12 kl./s przy fotografowaniu w cichym trybie z podglądem na żywo. Na uwagę zasługuje też niesamowicie krótki czas otwarcia migawki wynoszący 1/8000 s, zapewniający swobodę synchronizacji z lampami błyskowymi firmy Nikon. Czas otwarcia migawki można wydłużyć aż do 900 sekund, co idealnie sprawdza się przy rejestrowaniu ekspresyjnych smug świetlnych lub nocnych pejzaży.

Podsumowanie najważniejszych cech

AF PODCZAS FOTOGRAFOWANIA Z UŻYCIEM WIZJERA. 51-polowy AF z detekcją fazy działa nawet przy poziomie oświetlenia -3 EV.

AF W TRYBIE PODGLĄDU NA ŻYWO. 273-polowy hybrydowy system AF działa nawet przy poziomie oświetlenia -4 EV, a w trybie AF przy małej jasności do -6 EV (w przypadku fotografowania obiektywem o maksymalnym otworze względnym f/2 lub większym). AF z detekcją oka jest dostępny podczas fotografowania.

ZDJĘCIA SERYJNE Z PRĘDKOŚCIĄ 12 KL./S. Zdjęcia z szybkością do 7 kl./s z AF/AE lub do 12 kl./s podczas fotografowania w cichym trybie z podglądem na żywo. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości można wykonywać nawet w formacie RAW.

WIZJER OPTYCZNY I ODCHYLANY EKRAN DOTYKOWY. Wizjer optyczny o powiększeniu 0,70x zapewnia szerokie pole widzenia i 100-procentowe pokrycie kadru. Odchylany monitor LCD o rozdzielczości 2 359 000 punktów umożliwia dotykowe wyzwalanie migawki oraz obsługiwanie autofokusa.

JAKOŚĆ ZDJĘĆ. Obiektywy z mocowaniem F. Pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 24,5 mln pikseli Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6 Czujnik RGB o rozdzielczości 180 000 pikseli i zaawansowany system rozpoznawania scenerii, te same co w lustrzance D850.

ULTRASZEROKI ZAKRES CZUŁOŚCI ISO. Lustrzanka D780 ma szerszy zakres czułości ISO niż uznany model D850. Zakres ISO 100-51200, z możliwością zwiększenia do 204800 lub zmniejszenia do ISO 50.

PEŁNOKLATKOWE FILMY REJESTROWANE LUSTRZANKĄ CYFROWĄ. Nagrywaj filmy w rozdzielczości 4K/UHD z szybkością 30p/25p/24p bez współczynnika kadrowania.

TWÓRCZA SWOBODA. Wbudowana funkcja nagrywania filmów poklatkowych. Zdjęcia o rozdzielczości 2 mln pikseli rejestrowane z prędkością 120 kl./s. Funkcja digitalizacji negatywów, dostępna w menu aparatu.

SZYBKIE PRZESYŁANIE ZDJĘĆ. Dzięki bardzo szybkiemu przesyłaniu danych i łączności bezprzewodowej można łatwo pokazać zdjęcia światu. Aplikacja SnapBridge pozwala użytkownikom na przesyłanie plików JPEG i RAW do dowolnego urządzenia.