Nikon Coolpix P1000 z megazoomem 125 x

Firma Nikon wprowadza do swojej oferty aparat kompaktowy ze 125-krotnym zoomem optycznym. To odpowiednik ogniskowych o zakresie 24 - 3000 mm.

Zdjęcie Nikon Coolpix P1000 /materiały prasowe

Aparat został wyposażony w matrycę CMOS o rozdzielczości 16 MP i wymiarach 1/2,3". 125 krotny zoom optyczny oferuje zakres ogniskowych 24 – 3000 mm, natomiast 250-krotny zoom cyfrowy Dynamic Fine Zoom zwiększa górny limit ogniskowych do wartości 6000 mm.

Cyfrówka zapewnia zapis zdjęć w formacie RAW oraz filmów w jakości 4K/UHD z szybkością 30p lub w rozdzielczości Full HD (1080p) z maksymalną szybkością 60p. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor EXPEED, a drgania aparatu kompensuje system optycznej stabilizacji VR.

Kadrowanie umożliwia odchylany wyświetlacz LCD o przekątnej 3,2 cala i rozdzielczości 921 tys. punktów, do dyspozycji fotografującego jest też wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 2, 36 milionów punktów. Łatwość obsługi aparatu zapewnić mają z kolei duży uchwyt i boczna dźwignia zoomu wraz z przyciskiem zoomu krokowego.



Aparat ma trafić do sprzedaży we wrześniu. Jego polska cena nie jest jeszcze znana.