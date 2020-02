Dwie aktualizacje firmware’u rozszerzają funkcjonalności aparatów Nikon Z6, Z7 i Z50

​Firma Nikon ogłosiła dzisiaj publikację oprogramowania pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych Nikon Z7 i Nikon Z6 w wersji 3.00 oraz aparatu bezlusterkowego Z50 formatu DX w wersji 1.10. Uaktualnienia oprogramowania wprowadzają udoskonalenia dotychczasowych funkcji, zwiększając tym samym możliwości aparatów bezlusterkowych.

Zdjęcie Nikon Z6 /materiały prasowe

Dzięki uaktualnieniu oprogramowania aparatów Z7 / Z6 do wersji 3.00, dotychczasowy AF z wykrywaniem twarzy i oczu zostaje wzbogacony o funkcję AF z wykrywaniem zwierząt. Podczas gdy dotychczasowy AF rozpoznaje ludzkie twarze i oczy, to zaktualizowany AF rozpoznaje również oczy i pyski psów oraz kotów w celu dokładniejszego ustawienia ostrości. Dzięki temu można skoncentrować się na kreatywnym kadrowaniu zdjęć. Ponadto, zmodyfikowano śledzenie obiektów w ruchu tak, aby działało podobnie jak funkcja śledzenia 3D w lustrzankach cyfrowych firmy Nikon, a tym samym było łatwiejsze w użyciu. Zapewniono też obsługę kart pamięci CFexpress* od większej liczby producentów.

Wersja oprogramowania 1.10 aparatu Z50 udoskonala działanie AF podczas rejestrowania autoportretów w trybie filmowania. To udoskonalenie zostało wprowadzone w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników, aby aparat utrzymywał ostrość na rejestrowanych twarzach.

Funkcje udoskonalone dzięki uaktualnieniom oprogramowania:

Oprogramowanie w wersji 3.00 dla aparatów Z7/Z6

1. Automatyczne ustawianie ostrości na pysku i/lub oczach psów oraz kotów dzięki AF z wykrywaniem zwierząt

Dotychczasowa funkcja rozpoznawania twarzy i oczu została wzbogacona o AF z wykrywaniem zwierząt ułatwiający fotografowanie psów i kotów. W przypadku wykrycia pysków lub oczu wielu zwierząt, można użyć wybieraka wielofunkcyjnego lub elementów dotykowych i wybrać oko, na które ma zostać ustawiona ostrość. Pyski zwierząt mogą być też wykrywane podczas nagrywania filmów.

2. Zwiększona użyteczność AF ze śledzeniem obiektu

Śledzenie obiektów w ruchu podczas fotografowania w trybie AF-C zostało zmodyfikowane tak, aby pod względem sposobu obsługiwania przypominało funkcję śledzenia 3D w lustrzankach cyfrowych Nikon. Aparat śledzi obiekt, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy lub gdy jest wciśnięty przycisk AF-ON. Gdy użytkownik zdejmie palec z przycisku, śledzenie obiektu wyłącza się i zostaje ponownie aktywowane pole AF, które było wybrane przed włączeniem śledzenia obiektu, co dodatkowo ułatwia obsługę. Ponadto, przełączanie między ekranem automatycznego wyboru pola AF a ekranem wyboru obiektu można przypisać do przycisku funkcji. Zmiany te pozwalają na łatwiejsze korzystanie ze śledzenia obiektu oraz ułatwiają aktywowanie i zmienianie śledzonego obiektu bez odrywania oka od wizjera.

3. Obsługa kart pamięci CFexpress

Po zainstalowaniu oprogramowania w wersji 3.00, aparaty Z7/Z6 będą, oprócz kart pamięci Sony CFexpress, obsługiwać karty CFexpress typu B firm ProGrade i Lexar.

Oprogramowanie w wersji 1.10 dla aparatu Z50

Modyfikacja specyfikacji ustawień do rejestrowania autoportretów w trybie filmowania

Obecnie, podczas rejestrowania autoportretów w trybie filmowania, jako tryb ustawiania ostrości jest na stałe ustawiony tryb AF-S. Po uaktualnieniu oprogramowania do wersji 1.10, jako tryb ustawiania ostrości będzie na stałe ustawiony tryb AF-F. Dzięki tej zmianie, podczas nagrywania filmów aparat będzie mógł utrzymywać ostrość na twarzy użytkownika.