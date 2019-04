Nikon wprowadza na rynek najnowszy model Coolpix W150. Ten kompaktowy aparat dla miłośników przygód jest wodoszczelny, wstrząsoodporny, mrozoodporny i pyłoszczelny, a dodatkowo zapewnia prawdziwie bezproblemową obsługę.

Zdjęcie Nikon Coolpix W150 /materiały prasowe

Coolpix W150 jest wyjątkowo łatwy w obsłudze. Tryb Kadrowanie twarzy pod wodą pozwala wykonywać zdjęcia w basenie lub podczas nurkowania na głębokość do 10 m. Aparat jest wstrząsoodporny i przetrwa upadek z wysokości do 1,8 m. Czuła matryca CMOS firmy Nikon oraz precyzyjny obiektyw NIKKOR z 3-krotnym zoomem optycznym zapewniają ostre zdjęcia. Specjalny przycisk filmowania ułatwia bezpośrednie przejście do nagrywania filmów Full HD z dźwiękiem stereo.

Funkcje do zabawy obejmują szereg łatwych do dodawania efektów zdjęciowych oraz opcjonalną interaktywną funkcję menu. Po jej włączeniu można między innymi dołączać wiadomości głosowe do zdjęć, aktywować zabawne ekrany powitalne oraz animować pokazy slajdów. Wodoszczelne akcesoria, takie jak dobrze widoczny pływający pasek Nikon, zapewniają bezpieczeństwo aparatu. SnapBridge ułatwia natomiast udostępnianie najlepszych zdjęć lub umożliwia zdalne fotografowanie za pomocą urządzenia inteligentnego.

Podsumowanie najważniejszych funkcji

Wodoszczelność 10 m, wstrząsoodporność 1,8 m, mrozoodporność -10°C , pyłoszczelność.

Tryb Kadrowanie twarzy pod wodą. Aparat robi do czterech zdjęć za każdym razem, gdy widzi twarz.

Czuła matryca CMOS, precyzyjny obiektyw NIKKOR z 3-krotnym zoomem optycznym, a także 6-krotny zoom Dynamic Fine Zoom zapewniający dodatkowy zasięg

Aparat nagrywa materiał wideo w rozdzielczości Full HD (1080p / 30 kl./s) z dźwiękiem stereo.

Łatwość obsługi.

Duży, przeciwodblaskowy wyświetlacz LCD.

Funkcja Odmiany menu

Współpraca z usługą SnapBridge