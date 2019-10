Canon zapowiada premierę EOS-1D X Mark III

Canon poinformował, że trwają zaawansowane prace nad długo oczekiwanym, flagowym modelem aparatu EOS-1D X Mark III - następcą uznanego na całym świecie EOS-1D X Mark II.

Zdjęcie EOS-1D X Mark III /materiały prasowe

Flagowa lustrzanka Canon to bezkompromisowy aparat do najbardziej wymagających zastosowań, m.in. fotografii sportu czy dzikiej przyrody. Najnowsza generacja flagowca jest opracowywana w oparciu o opinie światowej klasy fotografów, na co dzień używających modeli EOS-1D X i EOS-1D X Mark II, a także przechodzi szereg live-testów w najbardziej wymagających warunkach. Wieloletnie doświadczenie Canon w projektowaniu zaawansowanych i niezawodnych produktów oraz elementów optycznych sprawia, że aparat EOS-1D X Mark III będzie wyposażony w najnowszej generacji system autofokusa.

Nowy algorytm autofokusa poprawia stabilność śledzenia, zarówno w wizjerze optycznym, jak i podczas filmowania w trybie Live View. Aparat wykorzystuje również elementy procesów deep learning (uczenia maszynowego), aby maksymalnie dostosowywać technologię śledzenia AF do konkretnego użytkownika i rodzaju fotografii. Wizjer optyczny EOS-1D X Mark III korzysta z nowego czujnika AF, oferującego około 28-krotnie większą (porównując z EOS-1D X Mark II) rozdzielczość w centralnych partiach matrycy.

"Nowy algorytm AF w EOS-1D X Mark III przenosi śledzenie obiektów na zupełnie nowy poziom, z intuicyjnym kontrolerem i ponadprzeciętną celnością. Dostarcza to, czego można oczekiwać od najlepszego profesjonalnego aparatu do fotografii sportowej" - powiedział Richard Heathcote z Getty Image.

EOS-1D X Mark III oferuje rozszerzony zakres jasności i szereg nowych funkcjonalności AF, umożliwiających fotografom uchwycenie przełomowego ujęcia. W trybie podglądu na żywo użytkownicy mogą korzystać z 525 pól AF. Wszystko dzięki niezawodnemu systemowi Dual Pixel CMOS AF, który zapewnia pokrycie około 90 x 100 procent powierzchni matrycy. Jednocześnie ten sam algorytm AF wykorzystywany jest do obsługi wizjera optycznego, zapewniając jeszcze większą elastyczność podczas fotografowania szybkich akcji - niezależnie od tego, czy jest to samochód wyścigowy na torze czy ptak w locie. Szybkość zdjęć seryjnych EOS-1D X Mark III także robi wrażenie - do ok. 16 kl./s przy pełnym AF i AE i korzystając z optycznego wizjera (migawka mechaniczna) lub do ok. 20 kl./s w trybie Live View, korzystając z migawki mechanicznej lub elektronicznej.

Aparat posiada gniazda kart CFexpress, które umożliwiają zapis 5-krotnie większej serii RAW w porównaniu do modelu poprzedniej generacji.

Zdjęcie EOS-1D X Mark III / materiały prasowe

Za pracę modelu EOS-1D X Mark III odpowiada całkowicie nowa matryca CMOS i procesor DIGIC od Canon. Te elementy zapewniają jakość obrazu przy jeszcze wyższych czułościach ISO i rejestrują 10-bitowe zdjęcia w formacie HEIF. Aparat rejestruje filmy 4K/60p 10-bit (Canon Log) na wewnętrznym nośniku, a także filmy w formacie RAW, ograniczając konieczność posiadania zewnętrznych rekorderów.

EOS-1D X Mark III ułatwia to zadanie. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, energooszczędnej technologii Bluetooth oraz nadajnikowi GPS, użytkownicy EOS-1D X Mark III mogą przesyłać dane z dwukrotnie większą prędkością niż w przypadku EOS-1D X Mark II. Dodatkowo korzystając z wbudowanego złącza Ethernetu lub nowego (opcjonalnego) bezprzewodowego nadajnika - WFT-E9 - który jest także kompatybilny z niedawno zaprezentowaną kamerą Canon EOS C500 Mark II.

Dokładna data premiery i cena nie zostały jeszcze podane.