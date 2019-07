Canon: Nowe kompakty PowerShot G

Canon rozszerza serię zaawansowanych kompaktów PowerShot G o dwa modele – PowerShot G7 X Mark III i PowerShot G5 X Mark II.

Zdjęcie Canon PowerShot G7 X Mark III /materiały prasowe

PowerShot G5 X Mark II wyposażono w nowy obiektyw z 5-krotnym zoomem i światłem f/1.8-2.8, a także z wysuwanym elektronicznym wizjerem EVF. PowerShot G7 X Mark III posiada z kolei obiektyw ze światłem f/1.8-2.8 i 4,2-krotnym powiększeniem, a dodatkowo wyposażono go w standardowe wejście mikrofonowe (3,5 mm).

PowerShot G5 X Mark II i G7 X Mark III ważą odpowiednio 340 g i 304 g. Oba modele wykorzystują procesor obrazu DIGIC 8 i 20,1-megapikselową matrycę w rozmiarze jednego cala. Obsługa formatu CR3 RAW sprawia, że nowe modele serii G generują zdjęcia i filmy o szerokim zakresie dynamicznym. Dodatkowo, obsługa materiałów przez oprogramowanie Canon Digital Photo Professional (DPP) i inne popularne programy do obróbki, zapewnia użytkownikom większą elastyczność podczas postprodukcji.

Nowe aparaty umożliwiają kontrolę w trybach auto i manualnych. PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III świetnie leżą w dłoni i są łatwe w użyciu. Układ menu inspirowany jest aparatami Canon EOS, podobnie jak rozbudowane możliwości personalizacji, dzięki którym możemy szybko ustawić najbardziej odpowiednie parametry. Pierścień nastaw zapewnia użytkownikom bezpośredni dostęp do kluczowych funkcji aparatu. Wysuwany, narożny wizjer elektroniczny OLED (EVF) w PowerShot G5 X Mark II zapewnia 100-procentowe pokrycie kadru (rozdzielczość 2,36 miliona punktów), a odchylany ekran dotykowy gwarantuje przegląd kadru nawet z trudno dostępnych kątów widzenia.

Autofokus w PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III jest niezawodny, a dodatkowo zastosowana funkcja AF + MF umożliwia ręczną regulację ostrości nawet w trybie automatycznym tak, aby ewentualnie skorygować ostrość na obiekcie. Nowe modele posiadają także wbudowany filtr ND.

Nowe aparaty z serii G osiągają szybkość zdjęć seryjnych do 20 klatek na sekundę w trybie ciągłym. Oba modele posiadają również możliwość zapisu RAW w trybie "Burst" z szybkością nawet do 30 klatek na sekundę.

Zdjęcie Canon PowerShot G5 X Mark II / materiały prasowe

Nagrywanie w 4K

Nowe modele posiadają wbudowany system cyfrowej stabilizacji obrazu, który pozwala tworzyć płynne, pozbawione wstrząsów filmy nagrywane w ruchu. Funkcja filmowania HDR minimalizuje utratę szczegółów, a rozszerzony zakres dynamiczny umożliwia uchwycenie naturalnie wyglądającego obrazu w wiernie odwzorowanych odcieniach. Nowe aparaty doskonale sprawdzą się także w roli kamery - nagrywają w jakości 4K oraz Full HD z prędkością 120 klatek na sekundę.

Dodatkowo funkcja nagrywania w trybie pionowym (w modelu G7 X Mark III) pozwala tworzyć materiały dostosowane bezpośrednio do mediów społecznościowych. Dostępne są również automatyczne ustawienia nagrywania filmów, aby uzyskać optymalną ekspozycję i wysoką jakość obrazu. Z kolei tryby ręcznej kontroli czasu otwarcia migawki, przysłony i ISO będą przydatne entuzjastom i bardziej zaawansowanym twórcom wideo, rozwijającym swoje umiejętności filmowania.

Moduły Wi-Fi i Bluetooth pozwalają użytkownikom uchwycić spontaniczne chwile i natychmiast przesyłać je do urządzeń przenośnych, takich jak laptop czy smartfon, jak również do mediów społecznościowych. Co więcej, funkcja transmisji na żywo (live streaming) w modelu PowerShot G7 X Mark III umożliwia tworzenie relacji wideo w czasie rzeczywistym.

Po podłączeniu do zgodnego urządzenia mobilnego, PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III automatycznie odbierają informacje o współrzędnych GPS dla zdjęć, ułatwiając proces oznaczania obrazów w galerii multimediów lub mediach społecznościowych. Wyjście HDMI bez kompresji (w obu modelach) umożliwia nagrywanie na zewnętrznym rekorderze, upraszczając proces postprodukcji.