W 2019 roku Samsung zaprezentował pierwsze aparaty 108 MP. W zeszłym tygodniu został zapowiedziany ISOCELL HP1, czyli sensor firmy przekraczający rozdzielczość 200 megapikseli. Koreańskie przedsiębiorstwo na tym nie poprzestanie i do 2025 roku planuje stworzyć aparat mobilny 576 MP, jednak nie wiadomo czy będzie można go zaimplementować do smartfonów.

“W przypadku ostatniego 108 MP sensora ISOCELL Bright HM1 zaimplementowaliśmy naszą własnościową technologię Nonacell, która drastycznie zwiększyła ilość światła, jaką mogą zaabsorbować pojedyncze piksele. W porównaniu do poprzedniej technologii Tetracell obejmującej szyk 2x2, struktura 3x3 technologii Nonacell umożliwia funkcjonowanie dziewięciu pikseli o rozmiarze 0,8 mikrometrów jako jeden o wielkości 2,4 mikrometra. To łagodzi też wpływ słabego oświetlenia". - opowiedział Haechang Lee podczas konferencji SEMI.

Reklama

Zdjęcie Slajd zaprezentowany przez wiceprezydenta Samsunga Fot. Samsung

Pod koniec tego roku zadebiutuje kolejny flagowiec Xiaomi, który jako pierwszy smartfon ma być zaopatrzony w aparat o rozdzielczości ponad 200 megapikseli. Samsung nie chcąc pozostać w tyle zaprezentował koleją nową matrycę - ISOCELL HP1. Zadebiutuje ona najprawdopodobniej we flagowym modelu S22. Koreańskie przedsiębiorstwo na tym nie poprzestanie i do 2025 roku planuje wprowadzić na rynek sensory o rozdzielczości 576 megapikseli.