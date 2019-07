Zidoo Z1000 - odtwarzacz sieciowy 4K HDD w Polsce

Marka Zidoo zaprezentowała najnowszy odtwarzacz sieciowy plików 4K. Urządzenie korzysta z wydajnego układu Realtek, obsługuje HDMI 2.0a i odtwarzanie plików 4K HDR.

Zdjęcie Zidoo Z1000 /materiały prasowe

Z1000 dostał nową, elegancką obudowę zbliżoną stylistycznie do linii premium X20, w całości wykonaną z czarnego, szczotkowanego aluminium. Z przodu urządzenia producent umieścił ukrytą za odchylanym panelem kieszeń, w której można zamontować dysk wewnętrzny SATA 3.0 o rozmiarze 3,5 cala i pojemności nawet 10TB. Obsługa dysku HDD wymogła instalację wentylatora, którego praca jest jednak wyjątkowo cicha, a prędkość inteligentnie dostosowywana do obciążenia. Wentylator można nawet wyłączyć. W produkcji odtwarzacza Zidoo wykorzystało najwyższej jakości komponenty elektroniczne, a płyta główna została wyprodukowana przy wykorzystaniu specjalnej technologii pokrywania oparami złota, gwarantującej większą trwałość podzespołów. Atutem odtwarzacza jest interfejs, którego funkcjonalność odpowiada oprogramowaniu z wyższych wersji odtwarzaczy (Zidoo X2/X20 Pro) i stanowi wyróżnik w zestawieniu z podstawowymi modelami Z9S i Z10.

Serce Zidoo Z1000 stanowi jeden z najlepszych chipsetów na rynku − Realtek RTD1296DD. Czterordzeniowy, 64-bitowy procesor bazuje na platformie ARM Cortex-A53 i został specjalnie zaprojektowany do odtwarzania multimediów w najwyższej jakości. Firma Zidoo od lat jest jednym z największych producentów urządzeń z procesorami Realtek, zaś nowy układ powstał w wyniku ścisłej kooperacji obu firm w celu zaprojektowania wydajnego, idealnego do odtwarzania multimediów, układu. Procesor działa we współpracy z modułem graficznym Mali T820, dzięki czemu pozwala uzyskać jakość wideo i możliwości przewyższające wiele odtwarzaczy wideo z najwyższej półki, komputerów, jak i funkcji zaimplementowanych w telewizorach SMART. Z1000 posiada przy tym 2GB pamięci RAM i wbudowane 16GB szybkiej pamięci eMMC.

Urządzenie w pełni wspiera odtwarzanie plików i płynne wyświetlanie obrazu 4K Ultra HD 60Hz z 10-bitową przestrzenią kolorów oraz HDR 10-bit. Jak w całej serii najnowszych urządzeń Zidoo, wykorzystano tu technologię optymalizacji jakości obrazu i nowy, zoptymalizowany algorytm konwersji z HDR do SDR, który pozwala dokładniej odwzorowywać oryginalne kolory podczas odtwarzania 4K HDR, również bez telewizora HDR. Odtwarzacz oferuje także szersze spectrum kolorów BT.2020, co przekłada się na realistyczne, szczegółowe i pełne detali oddawanie obrazu. Z1000 w pełni wspiera kodeki H.265/HEVC, VP9 i H.264, zaś zastosowane złącza HDMI są zgodne ze standardem HDMI 2.0a, umożliwiają więc transmisję pełnego sygnału 4K w 60 klatkach na sekundę i wykorzystanie urządzenia we współpracy z najnowszymi telewizorami lub projektorami 4K z HDR. Ustawienia silnika graficznego pozwalają również na precyzyjne dostosowanie ulubionych efektów i parametrów wyświetlanego obrazu oraz dostosowanie go do odbiornika czy preferencji widza.

Zidoo Z1000 odtwarza m.in. pliki Blu-Ray UHD oraz Full HD 3D/2D i DVD z obrazów płyt lub struktury plików z pełnym menu nawigacyjnym. Odtwarzacz poradzi sobie niemal z każdym formatem multimedialnych, niezależnie od rozszerzenia czy zastosowanego kontenera. Zaletą odtwarzaczy Zidoo jest rozbudowana funkcja edycji wyświetlania napisów ze zmianą czcionki, koloru, przesunięcia na ekranie czy dodawaniem efektów. Możliwe jest również pobieranie napisów on-line w dowolnym języku, również po polsku. Urządzenie wspiera też automatyczne przełączanie liczby klatek na sekundę: 23.976, 59.94, 25, 30, 50, 60, co przekłada się na właściwe odtwarzanie wszystkich formatów i uniknięcie irytujących przeskoków obrazu występujących w niższej klasy odtwarzaczach sieciowych.

Odtwarzacze Zidoo są wyposażone w wygodny interfejs do zarządzania filmami - aplikację Poster Wall 2.0. Oprogramowanie błyskawicznie wykrywa i skanuje podłączone dyski HDD, USB lub sieciowe i pobiera okładki oraz opisy filmów wraz z obsadą oraz ocenami z popularnego serwisu IMDB. Interfejs automatycznie kategoryzuje filmy i seriale, łącząc je w razie potrzeby w serie. Poster Wall pozwala na wygodne przeglądanie wszystkich zasobów zarówno na telewizorze, jak i z poziomu przeglądarki internetowej w telefonie, tablecie czy komputerze PC w interfejsie webowym Zidoo Control. Alternatywnie do zarządzania bibliotekami otrzymujemy najpopularniejsze oprogramowanie na platformę Android - KODI (obecnie w wersji 18.2) z nakładką producenta ZDMC.

Cechą charakterystyczną odtwarzaczy Zidoo jest także wsparcie odtwarzania i dekodowania wysokiej jakości audio. Z1000 oferuje pełne, sprzętowe dekodowanie dźwięku wielokanałowego HD Audio z "gęstymi" formatami Dolby Atmos i DTS:X (oraz niższymi), z pełnym HDMI passthrough oraz downmix do stereo. Zidoo "zagra" więc niemal każdy plik z dźwiękiem wielokanałowym i zapewni współpracę z najnowszymi, wysokiej jakości amplitunerami kina domowego. Warto podkreślić, że Zidoo jako pierwszy producent odtwarzaczy z systemem Android zniósł ograniczenia systemu dotyczące częstotliwości próbkowania, dzięki czemu player wspiera natywnie 192kHz /24 bity w plikach bezstratnych flac na złączach cyfrowych optycznym/koaksjalnym lub USB. Z1000 odtwarza również pliki SACD − konwersja do 176 kHz następuje tylko na złączach optycznym i koaksjalnym, natomiast na wyjściu USB uzyskamy odtwarzanie natywnie DSD w formacie DFF, w tym DSD64/DSD128/DSD256 bez utraty jakości i przy współpracy z płatną aplikacją USB Audio Player Pro albo bezpłatną aplikacją Hiby Music. Odtwarzacz świetnie sprawdzi się więc jako "transport" audio podłączony poprzez USB do zewnętrznego przetwornika DAC i z powodzeniem może pracować nawet w hi-endowym torze audio. Wbudowana aplikacja odtwarzacza muzycznego Zidoo Music Player posiada nowy interfejs użytkownika i obsługuje natywnie SACD, DFF, DSF, APE, FLAC, WAV i inne bezstratne formaty audio. Odtwarzacz automatycznie pobiera okładki albumów i teksty piosenek, zaś jego interfejs jest prosty, schludny i wygodny w obsłudze oraz − co najważniejsze − pozwala na pełne sterowanie z urządzeń zewnętrznych przez Zidoo Control Center, bez konieczności uruchamiania telewizora. Czyni to Z1000 pełnoprawnym sieciowym odtwarzaczem audio.

Dostępne złącza audio to SPDIF optyczne i koaksjalne oraz analogowe RCA lewy/prawy. Wśród złącz wideo znajdziemy natomiast HDMI 2.0a oraz kompozyt wideo RCA, dzięki którym bez problemu podłączymy odtwarzacz zarówno do najnowszych, jak i starszych odbiorników. Złącza analogowe zapewnią współpracę ze wzmacniaczem stereo, ale pełnię możliwości odtwarzacz pokaże dopiero przy współpracy z kinem domowym. Zidoo Z1000 posiada ponadto złącze wejściowe HDMI 2.0, do którego bez problemu podłączymy zewnętrzne źródło, jak konsolę, dekoder satelitarny czy chromecast’a, co pozwoli oszczędzić złącza w telewizorze czy amplitunerze. Urządzenie korzysta z karty sieciowej o przepustowości 1Gb/s, a za szybką łączność bezprzewodową odpowiedzialny jest moduł WiFi 2.4Ghz/5Ghz 802.11ac 2T2R 867 Mb/s oraz Bluetooth 4.2 (do podłączenia urządzeń peryferyjnych). Funkcje bezprzewodowe uzupełnia Miracast (przesyłanie obrazu z urządzeń Android) oraz wsparcie DLNA. Do dyspozycji użytkownika są także dwa gniazda USB 3.0, dwa USB 2.0 oraz zewnętrzne złącze SATA 3.0.

Zidoo Z1000 pracuje pod kontrolą systemu Android 7.1 z Google Play i możliwością pobierania aplikacji. Nakładka producenta w języku angielskim została zapożyczona z serii X20 i niebawem będzie dostępna w pełni w języku polskim. Android pracuje równolegle z otwartym systemem OpenWRT, który pozwala korzystać z urządzenia jako serwera NAS. Wystarczy zamontować dysk twardy (wewnętrzny lub USB), aby stworzyć domowy serwer plików z możliwością udostępniania w prosty sposób zasobów. System posiada także wbudowanego klienta torrent/transmission/Aria2. Stabilna praca w sieci lokalnej jest możliwa dzięki obsłudze najpopularniejszych protokołów transmisji NFS, SMB wszystkich wersji.

Producent intensywnie rozwija swoje produkty pod kątem pracy w instalacjach inteligentnego budynku lub instalacjach korporacyjnych - dlatego Z1000 to kolejny model Zidoo wyposażony w port RS232 i wsparcie sterowania z poziomu http czy systemu Control4.

W zestawie z Zidoo Z1000 otrzymujemy pilota zdalnego sterowania na podczerwień. Kontroler ma funkcję podświetlenia, pozwala na programowanie klawiszy oraz jest wyposażony w funkcję myszy i przyciski szybkiego dostępu. Pełne sterowanie zrealizujemy również przez interfejs web Zidoo Control Center z poziomu telefonów, tabletów czy komputerów PC lub zewnętrznych aplikacji jak Zidoo Controller czy Cetus z Google Play. Istnieje możliwość zamówienia zewnętrznego kontrolera, np. myszy powietrznej AirMouse z czujnikiem żyroskopowym. To urządzenie wielkości pilota, które poprzez wykonywanie ruchów w powietrzu steruje kursorem na ekranie telewizora. To wygodne rozwiązanie przy korzystaniu z programów multimedialnych lub przeglądarki. W zestawie znajdziemy również kabel zasilający, SATA, HDMI i instrukcję w języku polskim. Odtwarzacze Z1000 oferowane są również w zestawach ze skonfigurowanymi dyskami HDD.

Cena detaliczna Zidoo Z1000 wynosi 1699 zł brutto.