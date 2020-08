Działania podjęte przez śledczych z brytyjskiej organizacji zajmującej się ochroną własności intelektualnej FACT w ramach walki z piractwem cyfrowym doprowadziły do ​​wstrzymania 17 niezależnych usług dostarczających nielegalne treści. W Wielkiej Brytanii jest duży nacisk na kontrolę pirackiego streamingu.

Osoby, które dostarczały gotowe i zaprogramowane, nielegalne urządzenia do streamingu (ISD) oraz pirackie strumienie za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych, w tym Facebooka, Twittera i Instagrama, szybko zdecydowały się na zaprzestanie takiej pirackiej działalności po wysłaniu przez śledczych FACT powiadomień listownych, e-mailem i poprzez bezpośredni kontakt przez konto w mediach społecznościowych.



- Popyt na treści wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ ludzie spędzają więcej czasu w domu, a przestępcy zaspokajają to zapotrzebowanie, dostarczając nielegalne urządzenia i usługi - zauważył Kieron Sharp, dyrektor generalny FACT.



- FACT ściśle współpracuje z nadawcami i posiadaczami praw, aby zidentyfikować oryginalne źródło nielegalnych treści i stosujemy różne techniki zwalczania piractwa. Wysyłając powiadomienia o zaprzestaniu działalności, możemy zachęcać osoby fizyczne do zaprzestania ich udziału w świadczeniu nielegalnych usług w nadziei, że zapobiegną one zaangażowaniu ich w długoterminową przestępczość. To ostrzeżenie dla każdego, kto zajmuje się sprzedażą subskrypcji lub urządzeń, które umożliwiają dostęp do treści bez opłat dla legalnego dostawcy - monitorujemy i podejmiemy działania. Ci, którzy nadal dostarczają nielegalne treści, mogą zostać skazani - dodał Kieron Sharp.