Jak donosi amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne Synaptics – serwisy YouTube oraz Netflix mogą niebawem wymagać specjalnego kodeka wideo. Co to oznacza dla użytkowników?

Zdjęcie Zmiana kodeka może oznaczać problemy z obsługą YouTube'a i Netfliksa /123RF/PICSEL

AV1 to stosunkowo młody kodek opracowany przez Alliance for Open Media. Jego główną zaletą jest możliwość zmniejszenia rozmiaru plików wideo transmitowanych w internecie. Co jednak najważniejsze - materiał korzystający z tego kodeka, nie traci na jakości.

Reklama

Jak donosi Synaptics - popularne przedsiębiorstwo informatyczne w USA, platformy streamingowe, takie jak YouTube oraz Netflix coraz chętniej patrzą w stronę tego rozwiązania. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że już niebawem AV1 może być wymagany do korzystania z obu serwisów.

Konsekwencje takiego działania mogą być nienajlepsze dla wielu użytkowników. Wymaganie kodeka, niezaimplementowanego w wielu urządzeniach, niemalże z miejsca odcinałoby je od platform sVOD. Oznaczałoby albo wymóg aktualizacji oprogramowania przez producentów, albo wymianę telewizorów i komputerów na nowsze, obsługujące AV1. Oczywiście przejście na nowy kodek może dotyczyć tylko niektórych rodzajów treści, ale wciąż byłyby to spore ograniczenia.

Na obecną chwilę przecieki te nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Biorąc jednak pod uwagę jak ważny jest ten kodek z perspektywy przesyłania strumieniowego, niewykluczone, że scenariusz ten może być prawdziwym.