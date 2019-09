Za niecałe trzy miesiące w Czechach rozpocznie się proces przejścia na nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2 z kodekiem HEVC i zamknięcia istniejących sieci DVB-T. Kraj środkowoczeski ze stolicą Pragą (nadajniki Žižkov i Cukrák) będzie pierwszym regionem, gdzie przeprowadzona zostanie zmiana. Proces w poszczególnych częściach Czech będzie trwał do połowy 2020 roku. Aktualnie dla widzów dostępne są tak zwane przejściowe sieci DVB-T2. Będą one jednak wyłączane w momencie uruchamiania docelowych emisji DVB-T2.

Zdjęcie Czesi przechodzą na telewizję DVB-T2 z kodekiem HEVC /123RF/PICSEL

Proces migracji w Czechach na DVB-T2 odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Już 27 listopada 2019 roku standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T zacznie przechodzić do historii - wówczas na standard DVB-T2 przełączone zostaną nadajniki Žižkov i Cukrák (Praga). W zasięgu tych obiektów znajduje się około 25 proc. czeskich gospodarstw domowych dotkniętych procesem przejścia.

Najpierw dojdzie do wyłączenia sieci DVB-T, w ramach której nadawana jest publiczna telewizja - dokładnie o godz. 23:59. Natomiast już od północy 28 listopada w Pradze kanały ČT w naziemnej telewizji cyfrowej będą dostępne wyłącznie w DVB-T2. Widzowie, którzy już odbierają kanały HD w DVB-T2 z praskich nadajników Žižkov i Cukrák, nie będą musieli przeprowadzać ponownego wyszukiwania - ČT będzie nadawała na tym samych parametrach co do tej pory.

Dalsze zamykanie sieci DVB-T będzie kontynuowane na początku 2020 roku. Już 7 stycznia wyłączona zostanie transmisja kanałów ČT z nadajnika Votice - Mezivrata. Następnie z obiektów Žižkov i Cukrák wyłączone zostaną transmisje DVB-T innych multipleksów - z kanałami grup Nova, Prima, Barrandov TV i innych.

Cały proces zostanie zakończony 20 czerwca 2020 roku. Wszyscy nadawcy telewizyjni muszą zwolnić do tego czasu pasmo 700 MHz, w oparciu o przepisy Unii Europejskiej i Czech. Większość (87 proc.) czeskich gospodarstw domowych wie o przejściu na DVB-T2, a już 30 proc. odbiera DVB-T2.

CRA uruchomiła 3 września w ramach regionalnej sieci 8 kanał Nalaďte se na DVB-T2, w którym widzowie mogą znaleźć wszystkie ważne informacje na temat nowego standardu i procesu przejścia. Uzupełnieniem jest aplikacja HbbTV. Dodatkowo CRA uruchomiła infolinię czynną w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00.



Anita Kaźmierska