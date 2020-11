Do końca 2023 roku skandynawska Nordic Entertainment Group (NENT Group) uruchomi usługę streamingową Viaplay na 10 rynkach międzynarodowych, w tym Polsce w sierpniu 2021 roku. Do końca 2025 roku NENT Group planuje zwiększyć liczbę subskrybentów do około 10,5 mln, podwajając bazę Viaplay w krajach skandynawskich do około 6 mln oraz zwiększając międzynarodową bazę subskrybentów do około 4,5 mln. Cena subskrypcji Viaplay na polskim rynku ma wynieść 34 zł miesięcznie.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

NENT Group oczekuje, że roczny wzrost łącznej sprzedaży w latach 2020-2025 wyniesie 18-20 proc., podczas gdy działalność skandynawska wygeneruje wzrost na poziomie 13-15 proc. Ponadto liczy, że działalność w Skandynawii przyniesie znacznie wyższą niż dziś marżę EBIT - około 15 proc. w 2025 roku, natomiast na 10 rynkach międzynarodowych rentowność zostanie osiągnięta w 2025 roku. Grupa rozważa sfinansowanie ekspansji poprzez zwiększenie kapitału własnego, co również byłoby zamierzone, by zwiększyć płynność akcji grupy.

Viaplay zostanie uruchomiony w Estonii, na Łotwie i Litwie w marcu 2021 roku. Jest to następstwem udanego wprowadzenia Viaplay do Islandii na początku tego roku. Viaplay zostanie następnie uruchomiony w Polsce w sierpniu 2021 roku, oferując treści skandynawskie, lokalne i międzynarodowe, a także transmisje sportowe na żywo, takie jak piłkarska Bundesliga. W ofercie ma znaleźć się ponad 8000 godzin lokalnych i międzynarodowych treści, w tym seriale, filmy i treści dla dzieci.



Jak informuje NENT Group, 25 proc. z 13,8 mln polskich gospodarstw domowych posiada obecnie subskrypcję usługi streamingowej i oczekuje się, że w 2025 roku liczba ta wzrośnie do znacznie ponad 40 proc., przy czym oczekuje się, że obecna średnia 1,5 subskrypcji na gospodarstwo domowe również wzrośnie.



Pod koniec 2021 roku Viaplay zostanie uruchomiony w Stanach Zjednoczonych jako dostosowana do potrzeb usługa oferująca wysokiej jakości skandynawskie seriale. Stany Zjednoczone to największy na świecie rynek streamingowy z 300 mln subskrypcji, 80 proc. wskaźnikiem penetracji gospodarstw domowych i średnio 3 subskrypcjami na gospodarstwo domowe. Co więcej grupa oczekuje dalszego wzrostu w tym zakresie w nadchodzących latach. Viaplay zostanie uruchomiony na kolejnych pięciu rynkach europejskich do końca 2023 roku. Grupa oczekuje, że do końca 2025 roku jej usługa przyciągnie około 4,5 mln subskrybentów na rynkach międzynarodowych. NENT Group liczy, że działalność międzynarodowa, która będzie raportowana oddzielnie od pierwszego kwartału 2021 roku, stanie się rentowna w 2025 roku, przy skumulowanych łącznych stratach do osiągnięcia progu rentowności w wysokości około 2,5 mld SEK.

W regionie skandynawskim NENT Group zamierza do końca 2025 roku podwoić swoją bazę abonentów Viaplay do około 6 mln. Do tego czasu oczekuje, że 80 proc. z 12,7 mln gospodarstw domowych w regionie będzie miało średnio 3 usługi streamingowe, w porównaniu z 60 proc. i 2 usługami dzisiaj. Wzrost ten miałby być napędzany wyjątkową ofertą NENT Group obejmującą oryginalne i nabyte treści, a także oczekiwanym wysokim wzrostem liczby subskrybentów sportu na żywo, kiedy Viaplay w 2022 roku zaoferuje transmisje z piłkarskiej Premier League w Norwegii i Formuły 1 w Finlandii. 13-15 proc. łącznego rocznego wzrostu przychodów organicznych w latach 2020-2025 z działalności skandynawskiej ma być napędzane zarówno wzrostem liczby subskrybentów, jak i rosnącym poziomem ARPU, przy czym marża EBIT w Skandynawii ma wzrosnąć do 15 proc. w 2025 roku.

W celu sfinansowania tych strategicznych inicjatyw, NENT Group skonsultuje się ze swoimi akcjonariuszami w sprawie potencjalnego pozyskania kapitału w wysokości ponad 3,5 mld SEK, co miałoby również na celu przyciągnięcie nowych inwestorów i pokrycie kosztów badań, dostosowania grupy do jej globalnych partnerów streamingowych, zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności i profilu grupy oraz płynności obrotu akcjami grupy. W tym kontekście NENT Group rozważa również potencjalne notowanie na rynku wtórnym w USA, a także wybór najbardziej odpowiedniej struktury kapitałowej i polityki dystrybucji.



Anita Kaźmierska