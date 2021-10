Kompatybilność elektromagnetyczna EMC oznacza zdolność danego urządzenia elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego, które mogłoby zakłócić poprawną pracę innych sprzętów. Jest to samym jedna z norm wymaganych w przypadku dopuszczenia kabli koncentrycznych do sprzedaży. Jak się jednak okazuje - sporo urządzeń na rynku nie spełnia tych wymogów.

Niedawny raport przeprowadzony wspólnie przez niemiecką agencję federalną ds. sieci oraz holenderski departament telekomunikacyjny pokazuje, że duża liczba produktów dostępnych w sklepach, nie spełnia wspomnianych norm EMC. Z ponad 30 przetestowanych kabli koncentrycznych, zaledwie 11 proc. urządzeń przeszło wymagane testy. Co więcej - wśród nich było zaledwie 10 proc. kabli HDMI, które faktycznie spełniały wymogi dopuszczenia do sprzedaży.

Badanie jasno pokazuje, że użytkownicy powinni być bardziej ostrożni w przypadku wyboru odpowiedniego sprzętu. Choć na obecną chwilę nie ma możliwości sprawdzenia kabla, przed jego zakupem, istnieje szansa, że Unia Europejska przyglądnie się wynikom płynącym z raportu i wyciągnie stosowne wnioski.