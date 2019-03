W 2018 roku mieszkańcy terytorium Ukrainy odwiedzali pirackie zasoby z treściami ponad 6,1 miliarda razy, ale liderami tego wskaźnika są Stany Zjednoczone i Rosja.

Eksperci firmy MUSO, specjalizujący się w analizie danych dotyczących piractwa cyfrowego, ustalili, że w minionym roku zarejestrowano ponad 189 miliardów odwiedzin pirackich stron. Globalna platforma badań piractwa MUSO śledzi takie przypadki w branży filmowej, telewizyjnej, muzycznej, wydawniczej i oprogramowania.

W 2018 roku telewizja była najpopularniejszym rodzajem otrzymywania treści wśród piratów, a prawie połowa (49,38%) wszystkich ich działań miała związek z treściami telewizyjnymi, następnie filmy (17,09%), muzyka (15,87%), materiały drukowane (11,49%) i oprogramowanie (6,16%). Podobnie jak w 2017 roku, także w 2018 Stany Zjednoczone znalazły się na szczycie listy krajów pod względem liczby odwiedzin pirackich witryn. Lista ta kształtuje się następująco

Kto korzysta z pirackich stron? Lp. Kraj Liczba wizyt [w miliardach] 1. Stany Zjednoczone ponad 17 2. Federacja Rosyjska ponad 14 3. Brazylia ponad 10 4. Indie ponad 9 5. Francja prawie 7,4 6. Turcja 7,3 7. Ukraina 6,1 8. Indonezja nieco ponad 6 9. Wielka Brytania 5,7 10. Niemcy 5,3

Pomimo faktu, że na wielu rozwiniętych rynkach nastąpił niewielki spadek działań pirackich w porównaniu z rokiem 2017, to w krajach rozwijających się wzrósł. W Brazylii roczny wzrost działalności pirackiej wyniósł 12,5% - do ponad 10 mld wizyt, a w Indonezji - o 9% do 6 mld wizyt. W skali globalnej piractwo w obszarze oprogramowania wzrosło o 17% w latach 2017-2018, a piractwo wydawnicze - o 11%.



Piractwo cyfrowe jest nadal powszechne na całym świecie. Treści telewizyjne są najpopularniejsze wśród piratów, a biorąc pod uwagę rozdrobnienie treści w wielu serwisach strumieniowych, nie jest to zaskakujące. Nie patrząc na znaczenie powstrzymywania dystrybucji treści nielicencjonowanych, w procesie badania widowni pirackiej można zebrać wiele przydatnych informacji, które dostarczają cenne uwagi odnośnie globalnej konsumpcji treści - skomentował dyrektor generalny MUSO, Andy Chatterley.