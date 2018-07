uGo Bazooka - głośnik Bluetooth z dodatkowymi funkcjami

Chociaż może odrobinę przypomina bazookę, uGo Bazooka (stąd nazwa) to bezprzewodowy głośnik z funkcją karaoke.

Zdjęcie uGo Bazooka /materiały prasowe

Jedną z opcji głośnika UBS-1174 jest możliwość zabawy w trybie karaoke. Wyposażony w akumulator o pojemności 2 000 mAh ma zapewnić trzy godziny słuchania muzyki. Co do gabarytów - wymiary to 17,5 cm x 35,5 cm, a waga 1,9 kilograma. UBS-1174 obsługuje karty TF Card oraz posiada port USB, który zmienia urządzenie w bank energii.

Dla mniej wymagających użytkowników, którym jednak zależy na mniejszym rozmiarze głośnika, producent uGo przygotował wariant UBS-1175, czyli Bazooka mini. Jest to znacznie mniejszy głośnik - waży niespełna pół kilograma, a jego wymiary to 9 cm x 20 cm. Pomimo niewielkiego rozmiaru zachowuje część funkcji większego odpowiednika: radia FM oraz zestawu głośnomówiącego. Pojemność akumulatora to 1 500 mAh, co przy tej konfiguracji również pozwoli na ponad trzy godziny słuchania muzyki. Oczywiście głośnik obsługuje USB, TF Card i pliki MP3.

Ceny głośników mają wynosić odpowiednio 159 i 59 zł.