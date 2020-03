Niemiecka firma Check24 GmbH przeprowadziła interesujące badania na podstawie obliczeń dotyczących zużycia energii elektrycznej przez Niemców i stwierdziła: "niemieckie prywatne gospodarstwa domowe zużywają około 1,5 mln kWh na godzinę na elektronikę w trybie czuwania. A to równowartość prawie 448 tys. euro kosztów energii elektrycznej i to na godzinę”.

Zdjęcie Pozostawianie urządzeń w trybie czuwania kosztuje Niemców fortunę. W Polsce zapewne nie jest inaczej /123RF/PICSEL

Niemiecki portal porównawczy Check24 w ten sposób podsumował ogromne i bezsensowne zużycie energii elektrycznej. Wszystko jest skutkiem stanu czuwania wielu urządzeń elektrycznych, które mogłyby być po prostu wyłączone. To powoduje niepotrzebną emisję CO2 i jest możliwe do uniknięcia. Wystarczy pomyśleć, co i kiedy należy wyłączyć, by nie tracić energii.

Patrząc na nasz kraj, który ma mniej więcej połowę ludności Niemiec, można domyślać się, że w Polsce rocznie traci się około 1,8 - 1,9 mld euro na energię w urządzeniach w stanie czuwania. Warto to sobie przemyśleć. Zmiany klimatu są wciąż gorącym tematem i aby to podkreślić, wiele miast na całym świecie wyłączyły światła budynków publicznych na godzinę w sobotę 28 marca.

Konsumenci mogli zrobić to na samo, choć w Polsce nikt o tym nie wspomniał, by odłączać nieużywane urządzenia elektryczne, choćby ładowarki laptopów i telefonów włączone na stałe.

Pozwala to również zaoszczędzić 700 tys. kg emisji CO2 na godzinę. Należałoby się skoncentrować na bardziej zrównoważonej i tańszej zielonej energii elektrycznej, która mogłaby zaoszczędzić gospodarstwom domowym średnio 325 euro w porównaniu do standardowych cen energii.

Tylko w Niemczech w sumie pozwoliłoby to zaoszczędzić 311 mln euro rocznie.



Janusz Sulisz