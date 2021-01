Test Logitech Z407

Głośniki Logitech Z407 to typowy zestaw 2.1 przeznaczony do komputerów stacjonarnych lub laptopów. Jak te głośniki radzą sobie w codziennym użytkowaniu?

Logitech Z407 to budżetowy sprzęt, który ma trafić w gusta osób poszukujących mocnego, mięsistego brzmienia oraz uniwersalności połączonej z wygodą zapewnianą przez moduł Bluetooth. Logitech spisał się na medal bowiem w podobnym segmencie cenowym ciężko znaleźć dla niego konkurencję.

Budowa i jakość wykonania

Głośniki Logitech Z407 zostały wykonane z matowego, przyjemnego w dotyku plastiku. Cały zestaw to nic więcej, jak dwie małe satelity, nieco większy subwoofer oraz dedykowany, bezprzewodowy pilot do sterowania (o którym więcej nieco później). Wraz z satelitami producent dołącza do zestawu podstawki, które pozwalają je ustawić w pozycji pionowej lub poziomej. To miły zabieg.

Sam subwoofer jest ciężki i skrywa w sobie sporo mocy - już na pierwszy rzut oka. W zestawie z głośnikami znajdziemy również baterie do pilota oraz dedykowany kabel 3,5 milimetra jack.

Pomimo wykonania z plastiku, Z407 wyglądają naprawdę dobrze. Nie ma tu miejsca na tandetę i kiczowate wykonanie. Zestaw posiada naprawdę ładny, minimalistyczny design.

Zdjęcie Logitech Z407 / INTERIA.PL

Połączenie

Logitech Z407 można połączyć przy pomocy standardowego kabla 3,5 milimetra jack lub za pośrednictwem modułu Bluetooth. W przypadku połączenia bezprzewodowego, głośniki reagują niemalże od razu - zarówno ze smartfonem, jak innymi źródłami dźwięku. Wystarczy nacisnąć tylko jeden przycisk na pilocie, aby zainicjować połączenie. Drugi z przycisków służy do szybkiego przełączania się na inne źródło dźwięku - w moim przypadku jest to komputer stacjonarny.

Zdjęcie Logitech Z407 / INTERIA.PL

Osoby, które posiadają zewnętrzny DAC lub kartę dźwiękową będą musiały pokombinować z przejściówkami - na tylnej obudowie subwoofera nie ma bowiem miejsca na dodatkowe kable. Sprawę załatwia przejściówka 2x chinch to jack (o ile karta dźwiękowa działa na USB) - po podłączeniu, wszystko działa bez najmniejszych problemów.

Dołączony do zestawu pilot pozwala na sterowanie głośnością, odtwarzaniem muzyki (pauza, start) czy też natężeniem basu. To właśnie ten pilot dolączony do Z407 stanowi o ich ogromnej przewadze nad konkurencją. Pomysł prosty, ale jakże absurdalnie wygodny i praktyczny.

Zdjęcie Logitech Z407 / INTERIA.PL

Jakość dźwięku

Logitech Z407 to prawdziwe "boom" w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak na swoją wielkość, same głośniki maja naprawdę sporo mocy. Bas również daje się we znaki - jest ciężki, mięsisty i świetnie kontrolowany. Taka moc w tym budżecie z jednoczesnym zachowaniem klarowności jest niespotykana. W przypadku zwiększenia głośności powyżej 50 procent, średnica cofa się za górę i niskie tony, ale dalej jest dobrze i wyraźnie słyszalna. Osoby lubiące bas i "dociążenie" w głośnikach będą zachwycone. Warto jednak pamiętać o zmniejszeniu natężenia basu podczas słuchania podcastów czy oglądania filmów - w niektórych momentach może on być przytłaczający.

Z407 zmieniają również charakterystykę brzmienia podczas połączenia Bluetooth. Dźwięk jest nieco bardziej "zamulony", a sam bas dostaje dodatkowego kopa i jest priorytetem. Warto więc zadbać albo o equalizer albo stosowną kartę dźwiękową, aby nieco oczyścić sygnał i sprawić, że nabierze on więcej powietrza.

Logitech Z407 to jednak głośniki w pełni uniwersalne, które poradzą sobie ze wszystkimi zadaniami.

Zdjęcie Logitech Z407 / INTERIA.PL

Dla kogo

Logitech Z407 to zestaw dla osób, które poszukują uniwersalnych głośników 2.1 do komputera stacjonarnego lub laptopa. Ogromnym plusem opisywanego zestawu jest moduł Bluetooth oraz bezprzewodowy pilot, który pozwala na sterowanie i zmianę źródła dźwięku w locie praktycznie z każdego miejsca w mieszkaniu. Dodatkowym plusem jest możliwość aktywnej regulacji położenia satelit, w zależności od miejsca przeznaczenia głośników.

W swojej cenie Logitech Z407 deklasują większość podobnych zestawów stricte "komputerowych". Na plus zasługuje również bardzo dobry, minimalistyczny design dopełniający całości.

To głośniki zdecydowanie warte polecenia.

Cena: około 399 zł

Zdjęcie Logitech Z407 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Nowe Technologie / INTERIA.PL

Podsumowanie

Tanie, ładne, wydajne i intuicyjne w obsłudze. Logitech Z407 to rewelacyjny zestaw 2.1 do uniwersalnych zastosowań. Tym zestawem zdecydowanie warto się zainteresować.