​Test LG Free Tone HBS-FN7

Przyglądamy się topowym słuchawkom dousznym LG - Free Tone HBS-FN7 ze specjalnym etui, ANC i dodatkowymi technologiami. Jak w praktyce sprawdza się ten model? Czy to dobra propozycja dla szukających słuchawek TWS do muzyki?

Można odnieść wrażenie, że praktycznie każdy producent elektroniki konsumenckiej ma swoje własne słuchawki True Wireless (TWS). W tym zalewie sprzętu audio łatwo przegapić co ciekawsze premiery. Tymczasem słuchawki LG Free Tone HBS-FN7 mają kilka rozwiązań, które wyróżniają je z tłumu.

Etui i wykonanie słuchawek

LG Free Tone HBS-FN7 ma puderniczkowe, stylowo prezentujące się etui ładujące UVnano. Producent twierdzi, że zastosowanie światła ultrafioletowego prowadzi do eliminacji 99,9% bakterii E. coli i S. aureus na wewnętrznych siatkach wkładek dousznych. Dodatkowo w etui zaimplementowano oświetlenie LED znajdujące się w górnej części obudowy - ma ono za zadanie monitorowanie poziomu naładowania baterii i statusu UVnano. Całość ładujemy przy pomocy kabla USB-C (w zestawie) lub bezprzewodowo.

A jak prezentują się same słuchawki? Do testów otrzymaliśmy model czarny. Z pozoru HBS-FN7 wyglądają bardzo typowo, przywodząc na myśl sprzęt Apple, ale taka ocena byłaby krzywdząca. Elastyczne wkładki wykonano z materiału klasy medycznej (nietoksyczny i hipoalergiczny żel), dopasowują się one całkiem nieźle do kształtu ucha. W zestawie znajdziemy wkładki o trzech różnych rozmiarach.

Zdjęcie Etui LG Free Tone HBS-FN7 / materiały prasowe

Do obsługi słuchawek trzeba się będzie przyzwyczaić - przy każdym dotknięciu dostajemy haptyczny sygnał informujący o tym, jaką czynność wykonaliścmy. Co ciekawe, magnetyczne słuchawki "przyciągną się" po położeniu ich obok siebie - wygodne rozwiązanie, bo nie zgubią się tak łatwo.

Zdjęcie / materiały prasowe

Skróconą specyfikację można znaleźć na końcu testu.

Techniczne możliwości

Słuchawki mają system ANC neutralizujący odgłosy za pomocą trzech mikrofonów zainstalowanych w każdej słuchawce. Aktywny system redukcji szumów sprawdza się zaskakująco dobrze i jest jedną z mocniejszych stron modelu.

Osoby, które nie chcą korzystać z ANC lub pragną zaoszczędzić trochę baterii (więcej o zużyciu baterii w dalszej części testu), powinny wiedzieć, że słuchawki mają pasywną redukcję szumów, czyli odpowiednią konstrukcję, za pomocą której można "odciąć" słuchającego od zewnętrznego świata, jednocześnie nie pozbawiając go świadomości tego, co dzieje się wokół niego.

Zdjęcie LG Free Tone HBS-FN7 / INTERIA.PL

Samo wykonanie słuchawek stoi na wysokim poziomie - zarówno pod względem designu, jak i zastosowanych technologii audio. Brzeg membrany jest wykonany z wysokiej jakości materiału silikonowego, kopułkę stworzono z mocnego metalu, a filtr ma gęstszą strukturę - oznacza bardziej efektywny rozkład średnich i wysokich tonów. Tyle teorii - przejdźmy do praktyki.

W praktyce

Do testów użyliśmy smartfonów LG Velvet oraz Realme 7 5G. Nie napotkaliśmy żadnych bezpośrednich problemów technicznych. Podczas sprawdzania słuchawek korzystaliśmy z serwisów muzycznych Spotify i YouTube Music, oglądaliśmy filmy w serwisach Netflix i YouTube, a także słuchaliśmy podcastów (Spotify i Google Podcast). Nie obyło się bez kilku rozmów telefonicznych.

Zdjęcie LG Free Tone HBS-FN7 / INTERIA.PL

Opisywany model korzysta z technologii firmy Meridian Audio. Brytyjczycy dostarczyli aplikację będącą korektorem dźwiękowym (Android oraz iOS). Apka oferuje cztery ustawienia: Natural - tryb umożliwiający uzyskanie czystego, zbalansowanego dźwięku, Immersive - zwiększający wrażenia przestrzenne, Bass Boost - zapewniający dodatkową moc i głębię brzmienia, Treble Boost - odtwarzający czystsze i wyraźniejsze partie wokalne.

Zdjęcie Aplikacja okazuje się być bardzo przydatnym rozwiązaniem / INTERIA.PL

Definitywnie zalecamy korzystanie z korektora w apce, aby zoptymalizować wrażenia słuchowe - każdy ma własne preferencje, a dobra apka jest bardzo istotna w przypadku wszechstronnych słuchawek, szczególnie tych konkretnych - pełne możliwości FN7 wyciągniemy dopiero po skorzystaniu z korektora. Szczególnie istotne dla osób słuchających muzyki mogą okazać się ostatnie dwie z czterech opisanych powyżej trybów - poprawią tony niskie, gwarantując bogatszy bas. Różnica związana z jakością odtwarzanej muzyki pomiędzy produktem LG a innymi słuchawkami z tej półki cenowej rzeczywiście jest słyszana i - raz jeszcze - może mieć znaczenie dla wszystkich szukających słuchawek TWS do muzyki.

Czas pracy baterii

Zdjęcie / INTERIA.PL

Bateria w słuchawkach spisuje się dobrze, oferując absolutne minimum programowe na tej płaszczyźnie. Przy włączonym ANC dostajemy około 5 godzin działania, a po jego wyłączeniu - około 7. Etui gwarantuje naładowanie słuchawek do trzech pełnych cykli. Producent twierdzi, że 5 minut ładowania w etui wystarczy na godzinę pracy.

Podsumowanie

LG Free Tone HBS-FN7 to niespodziewanie jedne z najciekawszych słuchawek w segmencie cenowym za około 500 zł. Świetne wykonanie, fajne etui, implementacja ANC i funkcje korektora dźwięku to najmocniejsze strony tego modelu.

Cena: 499 zł

Skrócona specyfikacja

· Rozmiar słuchawek dousznych: 16,2 x 32,7 x 26,8 mm

· Rozmiar etui ładującego: 54,5 x 54,5 x 27,6 mm

· Pojemność baterii - Słuchawki douszne: 55 mAh x 2- Etui: 390 mAh

· Łączność: Bluetooth 5.1 (połączenie z jednym urządzeniem)

· Głośnik: 2-warstwowy, dynamiczny

· Mikrofony: 3 mikrofony na każdą słuchawkę

· Kompatybilność: Android / iOS

· Kodek audio Bluetooth: SBC / AAC

· Kolory: czerń / biel