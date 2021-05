Telewizory szpiegowały użytkowników - wybuchła afera

Chińskie telewizory marki Skyworth skanowały Wi-Fi użytkowników. W ten sposób gromadziły i przesyłały dalej, dane na temat oglądanych materiałów - powołuje się na analizy użytkowników "Rzeczpospolita"

Informacjami na ten temat podzielił się pewien użytkownik, podpisujący się pseudonimem V2EX. Na forum poświęconym nowym technologiom, zamieścił on temat dotyczący tajemniczego oprogramowania, które odnalazł w telewizorach chińskiego producenta.

Jak wynikało z przeprowadzenia przez niego śledztwa, aplikacja miała skanować Wi-Fi użytkownika, a następnie przesyłać pozyskane dane do Gozen Data - jednej z największych chińskich firm, analizujących dane dotyczące oglądalności. Spółka ta, już w 2019 roku ujawniła, że magazynuje tego rodzaju rekordy. Miało to pomóc agencjom reklamowym dostosować przekaz pod konkretne grupy wiekowe.

Okazało się, że informacje przedstawione przez użytkownika forum, są jak najbardziej prawdziwe. Media społecznościowe niemal natychmiast zapełniły skargi oraz zapytania do firmy Skyworth. Ta stosunkowo szybko odpowiedziała, że zrywa wszelką współpracę z Gozen Data.

Warto przypomnieć, że w 2017 roku "Guardian", na podstawie dokumentów WikiLeaks, pisa, że eksperci CIA są w stanie zhakować niektóre telewizory popularnych marek w taki sposób, by tylko "udawały" wyłączone, a tak naprawdę służyły do prowadzenia nasłuchu tego, co dzieje się w pomieszczeniu. Z dokumentów dowiadujemy się także, że częstym obiektem działań hakerów CIA są również smartfony i komputery.

Popularna w USA marka telewizorów Vizio sprzedaje swoje odbiorniki oo niskich cenach, jednak w zamian użytkownik musi liczyć się z faktem, że firma serwuje mu reklamy korzystając z platformy smart TV, a sam odbiornik śledzi decyzje konsumenckie (serwisy, z których korzystamy, pobrane aplikacje) oglądającego telewizory Vizio.