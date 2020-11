Marka TCL zaprezentowała innowacyjny telewizor OLED, który rozwija się na boki niczym starożytne zwoje.

Zdjęcie TCL OLED /YouTube

Niedawno do sprzedaży trafił pierwszy na świecie telewizor OLED z rolowanym ekranem. Urządzenie firmy LG zostało wycenione na niemal 300 000 złotych. Teraz podczas targów DTC 2020 podobne rozwiązanie pokazał TCL.

Chiński producent zaprezentował dwa modele ekranów OLED w których jeden, podobnie jak w przypadku telewizora LG, rozwija się wertykalnie - od dołu do góry. O wiele ciekawszy jest jednak drugi koncept, wyświetlacza rolowanego na boki, podobnie jak miało to miejsce w starożytnych zwojach.

Oba rozwiązania są obecnie w fazie prototypów. Mimo to, pokazują, że technologia, która jeszcze do niedawna wzbudzała zachwyt na targach CES w Las Vegas, już niebawem może zawitać do oferty kolejnych producentów.

Wideo youtube

Na obecną chwilę producent nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących planów wykorzystania wspomnianej technologii. Za wcześnie także na jakiekolwiek gdybania dotyczące produktów oraz ich cen.

Przyznać jednak trzeba, że rozwijane wyświetlacze mogą okazać się strzałem w dziesiątkę ze względu na oszczędność miejsca, jaką oferują.