​Telaevia Retro TV - telewizor w stylu lat 60.

Na rynku nie brakuje telewizorów Full HD lub 4K. Jest jednak pewien problem - wszystkie odbiorniki wyglądają w gruncie rzeczy identycznie. A co, gdyby telewizor cyfrowy designem przypominał sprzęt z lat 60?

Zdjęcie ​Telaevia Retro TV - szkoda, że to tylko idea przeniesiona na zdjęcia, a nie realizowany projekt /materiały prasowe

Uniformizacja rynku telewizorów sprawia, że nowe urządzenia się do siebie bardzo podobne. Zdarzają się wyjątki takie jak The Frame Samsunga, ale to nadal wariacje na temat istniejącego sprzętu. Tymczasem Telaevia Retro TV idzie w zupełnie innym kierunku.

Projekt autorstwa Hogeun Jang z PDF HAUS bazuje na kultowym - w niektórych kręgach - telewizorze lampowym Telavia P111 z 1966 roku. Jedne rzut oka na grafiki koncepcyjne i od razu widać, że designer odniósł się do pomysłów sprzed 50 lat.

Nie podano specyfikacji technicznej jego projektu, zresztą pozostaje to bez znaczenia na tym etapie. Najważniejszy w przypadku Telaevia Retro TV byłby wygląd. Chcielibyście mieć taki telewizor w domu? W Polsce nie brakuje mieszkań, których wystrój nadal doskonale pasowałby do projektu PDF HAUS.

Zdjęcie ​Telaevia Retro TV / materiały prasowe

