techBite Flix TV Box z Androidem TV w ofercie mPTech

mPTech, polski producent urządzeń mobilnych znany z marek telefonów myPhone i HAMMER, wprowadza na rynek Flix TV Box nowej marki techBite – przystawkę do telewizora, która zmienia urządzenie w Smart TV. Produkt pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android TV 8.0.

Zdjęcie techBite Flix TV Box /materiały prasowe

Przystawka Flix TV Box debiutuje na rynku wraz z nową marką urządzeń mPTech o nazwie techBite. Urządzenie rozszerza funkcjonalność każdego telewizora, monitora lub rzutnika. Pozwala m.in. korzystać z wielu aplikacji obsługujących filmy, muzykę i gry na dużym ekranie. W efekcie przystawka zapewnia dostęp do większości najważniejszych usług multimedialnych, w tym oczywiście do VOD, telewizji internetowej oraz do YouTube’a, Showmaxa, czy Spotify, Ipla i Tidal.

Przystawka Flix TV Box marki techBite to zgrabne pudełeczko niewielkich rozmiarów utrzymane w kolorze głębokiej czerni. Dzięki nowoczesnemu designowi urządzenie wpasowuje się w styl każdego domowego wnętrza. Mało tego - można zabrać je wszędzie gdziekolwiek jest tv, uzyskując dostęp do ulubionych multimediów podczas urlopu czy delegacji.

Flix TV Box obsługuje rozdzielczość 4K w 60 kl./s, a także obraz HDR. Przystawka ma też wbudowaną usługę MiraCast, przez co można strumieniowo przesyłać obrazy i filmy ze smartfona czy laptopa wprost na większy ekran swojego telewizora i nie tylko. A wszystko to jednocześnie z surfowaniem po sieci czy rozmawianiem, bez przerywania transmisji i straty energii na telefonie.

Przystawka wspiera standard DLNA dzięki czemu można współdzielić i przesyłać wszelkie pliki multimedialne w ramach wewnętrznej lokalnej sieci bezprzewodowej Wi-Fi, pomiędzy innymi urządzeniami. Poza tym, w panelu znajdziemy też aplikacje, które pozwalają obsługiwać Apple AirPlay. Funkcjonalność urządzenia zwiększają: port HDMI oraz Ethernet do bezpośredniego podłączenia internetu.

TV Box od techBite obsługuje standardy 802.11 ac/b/g/n przy wykorzystaniu dwóch pasm - 2,4 i 5 GHz zapewniając bardzo dużą szybkość przesyłania danych. Jakby tego było mało, całość wspiera technologia MIMO polepszająca zasięg sieci Wi-Fi oraz wydajność. Przystawka Flix oferuje także 2xUSB 2.0, pomocne w razie jednoczesnego korzystania z przenośnej pamięci i np. klawiatury, a także Bluetooth 4.0 umożliwiający podłączenie padów. Jest też 8 GB pamięci wewnętrznej na osobiste zdjęcia, filmy i inne pliki multimedialne oraz port na kartę misro sd, dzięki któremu pamięć można rozbudować o dodatkowe 128 GB.

Sercem urządzenia jest układ S905X firmy Amlogic integrujący czterordzeniowy procesor ARM typu Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz, z procesorem graficznym Mali-450MP (750 MHz) wspierany przez 2 GB pamięci RAM.

Dodatkowym atutem przystawki jest sterowanie pilotem (w zestawie) oraz za pomocą poleceń głosowych (aktualnie w języku angielskim, w przypadku udostępnienia przez Google asystenta w języki polskim, również ten język będzie obsługiwany). Aby odtworzyć ulubiony film czy piosenkę wystarczy jedynie wypowiedzieć ich tytuł, a Flix TV Box zajmie się resztą. Aktualna prognoza pogody? Atrakcje w okolicy? Proszę bardzo, wystarczą pojedyncze komendy głosowe.

Sama konfiguracja przystawki jest banalnie prosta i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy zalogować się na koncie Google - wszystko niemal jak na smartfonie.

Urządzenie przeznaczone jest dla wszystkich posiadaczy starszych telewizorów, które nie mają funkcji smart (a także dla tych z funkcją smart), zapewniając dostęp do systemu Android TV 8.0, który pozwala korzystać z internetu, aplikacji i gier. Android TV 8.0 w TV Box ma certyfikację Google Mobile Services, dzięki czemu urządzenie jest w pełni legalne i bezpieczne. GMS potwierdza, że model został przygotowany zgodnie z wytycznymi Google i ma niczym nieograniczony dostęp do usług Google Play takich jak: Gmail, YouTube, Zdjęcia, Mapy, Sklep Play i wiele innych.

techBite Flix TV Box jest kompatybilny z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów Android, Windows i iOS. Aktualnie dostępny jest jedynie w sklepie internetowym mPTech w cenie 329 zł.